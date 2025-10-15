fechar
Celebridades | Notícia

Jade Picon comenta sobre interpretar papel de vilã: "Não é uma qualquer não"

A atriz contou mais detalhes sobre a expectativa para a estreia da primeira novela em formato vertical da Globo; confira os detalhes

Por Bianca Tavares Publicado em 15/10/2025 às 11:54
Imagem de Jade Picon
Imagem de Jade Picon - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Nesta segunda-feira (13), Jade Picon falou pela primeira vez sobre o papel de vilã que irá interpretar na primeira novela vertical da Globo, chamada "Tudo Por Uma Segunda Chance".

Durante o evento Upfront Globo 2026, a atriz comentou sobre as expectativas para o novo projeto.

Leia Também

“Eu vou ser bem sincera, eu ainda não sei o que o público pode esperar, porque eu ainda não tenho grandes informações. Mas pode esperar maldade, porque não é uma vilãzinha qualquer não”, afirmou entusiasmada.

Leia também

Flávio Ricco: Up Front da Globo não merecia as grosserias cometidas
Televisão

Flávio Ricco: Up Front da Globo não merecia as grosserias cometidas
Sonia Abrão se assusta com postura de William Bonner em evento da Globo
Globo

Sonia Abrão se assusta com postura de William Bonner em evento da Globo

Compartilhe

Tags