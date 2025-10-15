fechar
Virginia leva mãe de Vini Jr. para ensaio na Grande Rio

A influenciadora apareceu ao lado da mãe do jogador para um ensaio nesta terça-feira (14) e a convidou para sambar em um momento de descontração

Por Bianca Tavares Publicado em 15/10/2025 às 10:13 | Atualizado em 15/10/2025 às 10:14
Imagem de Virginia Fonseca e Fernanda Cristina
Imagem de Virginia Fonseca e Fernanda Cristina - Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira (14), Virginia Fonseca surpreendeu mais uma vez os internautas depois de aparecer ao lado da mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina, durante ensaio para Grande Rio.

Depois de protagonizar diversas polêmicas nas últimas semanas, as duas apareceram em momentos descontraídos nas redes sociais da influenciadora. "Inimiga do fim. Saímos lá da quadra e viemos para o after", comentou a empresária.

A foto do momento registrou uma descontração entre as duas, o que levou a web a acreditar na reaproximação das famílias.

O que aconteceu?

Anteriormente, a mãe de Virginia, Margareth Serrão, publicou uma foto ao lado da mãe do jogador com uma legenda divertida: "Uma nova amizade. Bora beber, amiga".

Reprodução/Instagram
Imagem de Margareth Serrão e Fernanda Cristina - Reprodução/Instagram


A publicação, no entanto, não teria agradado Fernanda, que revelou incômodo nos bastidores, afirmando que a imagem seria de "caráter pessoal", portanto, não deveria ser compartilhada. A informação é da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Por isso, os fãs da família acreditam que com a recente aparição, o drama familiar tenha encerrado. Nenhuma das envolvidas se pronunciou sobre o assunto até o momento.

