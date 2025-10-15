Virginia leva mãe de Vini Jr. para ensaio na Grande Rio

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Nesta terça-feira (14), Virginia Fonseca surpreendeu mais uma vez os internautas depois de aparecer ao lado da mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina, durante ensaio para Grande Rio.
Depois de protagonizar diversas polêmicas nas últimas semanas, as duas apareceram em momentos descontraídos nas redes sociais da influenciadora. "Inimiga do fim. Saímos lá da quadra e viemos para o after", comentou a empresária.
A foto do momento registrou uma descontração entre as duas, o que levou a web a acreditar na reaproximação das famílias.
Anteriormente, a mãe de Virginia, Margareth Serrão, publicou uma foto ao lado da mãe do jogador com uma legenda divertida: "Uma nova amizade. Bora beber, amiga".
A publicação, no entanto, não teria agradado Fernanda, que revelou incômodo nos bastidores, afirmando que a imagem seria de "caráter pessoal", portanto, não deveria ser compartilhada. A informação é da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.