Isabel Teixeira será a grande vilã da nova novela de Walcyr Carrasco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O horário nobre da TV Globo já tem sua próxima grande vilã definida: Isabel Teixeira foi confirmada para dar vida à megera de Quem Ama, Cuida, a nova novela das nove de Walcyr Carrasco, prevista para estrear em 2026, após Três Graças, de Aguinaldo Silva.

Detalhes da sinopse de Quem Ama, Cuida ainda estão sendo revelados, mas o que se sabe até aqui, é que a história envolverá mistério, ganância e relações familiares. Isabel Teixeira deu uma pista para o público durante a apresentação da programação de 2026 da Globo (Upfront).

Isabel Teixeira antecipou, com ironia, o ponto de virada: “Uma cuidadora de idosos vai herdar a fortuna do patrão, dono de uma joalheria. Mas, no dia em que ele anuncia isso para a família, ele é desvivido. Ele vai de arrasta!”, contou ela.

O que se sabe, é que a nova novela de Walcyr Carrasco na faixa das 9, vai girar em torno de uma cuidadora de idosos, chamada Adriana, que se aproxima de Rogério Brandão, um milionário dono de uma joalheria. A reviravolta acontece quando o empresário decide deixar sua fortuna para a cuidadora, desencadeando a fúria e o plano de vingança de seus familiares.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br