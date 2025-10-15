Isabel Teixeira será a grande vilã da nova novela de Walcyr Carrasco
Clique aqui e escute a matéria
O horário nobre da TV Globo já tem sua próxima grande vilã definida: Isabel Teixeira foi confirmada para dar vida à megera de Quem Ama, Cuida, a nova novela das nove de Walcyr Carrasco, prevista para estrear em 2026, após Três Graças, de Aguinaldo Silva.
Detalhes da sinopse de Quem Ama, Cuida ainda estão sendo revelados, mas o que se sabe até aqui, é que a história envolverá mistério, ganância e relações familiares. Isabel Teixeira deu uma pista para o público durante a apresentação da programação de 2026 da Globo (Upfront).
Isabel Teixeira antecipou, com ironia, o ponto de virada: “Uma cuidadora de idosos vai herdar a fortuna do patrão, dono de uma joalheria. Mas, no dia em que ele anuncia isso para a família, ele é desvivido. Ele vai de arrasta!”, contou ela.
O que se sabe, é que a nova novela de Walcyr Carrasco na faixa das 9, vai girar em torno de uma cuidadora de idosos, chamada Adriana, que se aproxima de Rogério Brandão, um milionário dono de uma joalheria. A reviravolta acontece quando o empresário decide deixar sua fortuna para a cuidadora, desencadeando a fúria e o plano de vingança de seus familiares.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br