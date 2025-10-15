Sung Hoon retorna ao Brasil e inclui Nordeste em sua nova turnê

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ator de "Woori, a Virgem" e "A Vingança do Casamento Perfeito" visitará São Paulo, Olinda e Curitiba entre 19 e 26 de outubro; confira os detalhes

Nós dorameiros só vencemos!

Entre os dias 19 e 26 de outubro, o ator Sung Hoon retorna ao Brasil para um encontro com os fãs do gênero em alguns estados do país.

Conhecido por seu trabalho em séries como Woori, a Virgem, A Vingança do Casamento Perfeito e Subir de Nível, todos disponíveis nos streamings do Viki, Sung Hoon já havia marcado presença no solo brasileiro no ano passado.

Dessa vez, a turnê do ator segue com uma agenda especial que inclui São Paulo, Curitiba e Olinda, marcando sua primeira passagem pelo Nordeste, atendendo a inúmeros pedidos dos fãs.

Em Olinda, o evento acontece no dia 23 de outubro, a partir das 20h, no Teatro Guararapes. A venda é realizada exclusivamente no site TICKET BRASIL.

Os valores variam de R$120 (meia) até R$1700, o último sendo o pacote VIP, que inclui assento PREMIUM + Soundcheck + Hi Touch Sung Hoon & Do Yu.

No elenco da maioria das séries mais assistidas dos dramas asiáticos, o ator divulgou sua agenda no perfil oficial do Viki no Instagram:

Quais doramas o Sung Hoon já fez?

Imagem de SungHoon no dorama A vingança do casamento perfeito - Reprodução/Viki

Entre os títulos estrelados por Sung Hoon disponíveis no Viki estão Minha Estrela Secreta, Cinco Crianças, Peguei uma Celebridade na Rua, Meu Romance Secreto e Nobre, Meu Amor.

Assinantes do Viki Pass têm acesso ao catálogo completo, que inclui dramas, filmes e programas de variedades da Coreia, China, Japão e Tailândia.

É a chance perfeita para rever seus momentos favoritos do ator e mergulhar em novas histórias antes de sua chegada ao país.

