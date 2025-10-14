Mari Menezes se pronuncia pela primeira vez sobre relação com Gustavo Mioto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A influenciadora Mari Menezes foi alvo de rumores de um possível affair com o cantor Gustavo Mioto; ex da cantora sertaneja Ana Castela

Clique aqui e escute a matéria

Depois da polêmica com rumores de um relacionamento, Mari Menezes se pronunciou pela primeira vez sobre sua relação com Gustavo Mioto, após a aparição da criadora de conteúdo em em jantar com o cantor.

De acordo com a influenciadora, para o portal Léo Dias, apesar da expectativa da web, a relação dos dois é de amizade.

"Eu adorei conhecê-lo, mas nada além disso, é só amizade, mesmo. Foi muito do nada, assim. A gente se conhecia, já tinha ido em alguns shows e tudo, mas nunca tivemos um contato de ser amigos", contou.

Mari também revelou que a conversa vazada foi tirada de contexto e que o jantar que apareceram juntos era em grupo.

Leia Também Felca fará estreia na Globo com quadro no Fantástico; veja os detalhes

"Rolou aquilo, a gente foi jantar em turma e a galera tirou o print daquilo que postei só ele, mas antes eu tinha postado que estávamos jantando todos juntos e a gente acabou virando amigos", explicou.

A criadora conta que se surpreendeu com a recepção do público, que brincou sobre um possível envolvimento dos dois. "Ele é muito gente boa, até brinquei com ele que eu achava que ele era mais chato, mas é porque é muito simpático e eu adorei conhecê-lo, mas nada além disso, é só amizade, mesmo", reforçou.

Gustavo Mioto se pronuncia

O cantor também comentou sobre a repercussão do momento. "Eu não faço nada. Eu não tenho tempo [de ficar com ninguém]", explicou nas redes sociais.