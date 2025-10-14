fechar
Mari Menezes se pronuncia pela primeira vez sobre relação com Gustavo Mioto

A influenciadora Mari Menezes foi alvo de rumores de um possível affair com o cantor Gustavo Mioto; ex da cantora sertaneja Ana Castela

Por Bianca Tavares Publicado em 14/10/2025 às 11:04
Imagem de Mari Menezes e Gustavo Mioto
Imagem de Mari Menezes e Gustavo Mioto - Reprodução/Instagram

Depois da polêmica com rumores de um relacionamento, Mari Menezes se pronunciou pela primeira vez sobre sua relação com Gustavo Mioto, após a aparição da criadora de conteúdo em em jantar com o cantor.

De acordo com a influenciadora, para o portal Léo Dias, apesar da expectativa da web, a relação dos dois é de amizade.

"Eu adorei conhecê-lo, mas nada além disso, é só amizade, mesmo. Foi muito do nada, assim. A gente se conhecia, já tinha ido em alguns shows e tudo, mas nunca tivemos um contato de ser amigos", contou.

Mari também revelou que a conversa vazada foi tirada de contexto e que o jantar que apareceram juntos era em grupo.

"Rolou aquilo, a gente foi jantar em turma e a galera tirou o print daquilo que postei só ele, mas antes eu tinha postado que estávamos jantando todos juntos e a gente acabou virando amigos", explicou.

A criadora conta que se surpreendeu com a recepção do público, que brincou sobre um possível envolvimento dos dois. "Ele é muito gente boa, até brinquei com ele que eu achava que ele era mais chato, mas é porque é muito simpático e eu adorei conhecê-lo, mas nada além disso, é só amizade, mesmo", reforçou.

Gustavo Mioto se pronuncia

O cantor também comentou sobre a repercussão do momento. "Eu não faço nada. Eu não tenho tempo [de ficar com ninguém]", explicou nas redes sociais.

