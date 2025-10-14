Felca fará estreia na Globo com quadro no Fantástico; veja os detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O YouTuber, que ganhou destaque com a produção do vídeo sobre "adultização", irá ganhar um quadro exclusivo na emissora durante os domingos; confira

Felca, como é conhecido o YouTuber Felipe Bressanim, irá ganhar um quadro exclusivo no Fantástico no ano de 2026.

A novidade foi anunciada durante o Upfront Globo 2026, evento que aconteceu na última segunda-feira (13), em São Paulo.

Sobre o que será o quadro do Felca na Globo?

O criador de conteúdo estará presente no "Show da Vida", com um momento para falar sobre temas como autoestima, relacionamentos, bullying e comportamento, especialmente dos jovens e crianças, no geral.

Quem é Felca?

Felca nasceu em Londrina, no Paraná, e começou sua carreira na internet no ano de 2012. Apostou em temas polêmicos e chegou a furar a bolha com um vídeo sobre a Virginia Fonseca e sua marca de cosméticos.

Felipe ficou conhecido nacionalmente após um vídeo-denúncia feito na plataforma do YouTube sobre a "adultização" das crianças nas redes sociais e como o algoritmo colaborava com a distribuição desses vídeos.

O conteúdo já conta com mais de 50 milhões de visualizações.