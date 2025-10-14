Felca fará estreia na Globo com quadro no Fantástico; veja os detalhes
O YouTuber, que ganhou destaque com a produção do vídeo sobre "adultização", irá ganhar um quadro exclusivo na emissora durante os domingos; confira
Felca, como é conhecido o YouTuber Felipe Bressanim, irá ganhar um quadro exclusivo no Fantástico no ano de 2026.
A novidade foi anunciada durante o Upfront Globo 2026, evento que aconteceu na última segunda-feira (13), em São Paulo.
Sobre o que será o quadro do Felca na Globo?
O criador de conteúdo estará presente no "Show da Vida", com um momento para falar sobre temas como autoestima, relacionamentos, bullying e comportamento, especialmente dos jovens e crianças, no geral.
Quem é Felca?
Felca nasceu em Londrina, no Paraná, e começou sua carreira na internet no ano de 2012. Apostou em temas polêmicos e chegou a furar a bolha com um vídeo sobre a Virginia Fonseca e sua marca de cosméticos.
Felipe ficou conhecido nacionalmente após um vídeo-denúncia feito na plataforma do YouTube sobre a "adultização" das crianças nas redes sociais e como o algoritmo colaborava com a distribuição desses vídeos.
O conteúdo já conta com mais de 50 milhões de visualizações.