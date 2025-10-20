Bazar solidário tem descontos de até 50% em perfumes, celulares, eletrônicos e vestuário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em prol da manutenção da Casa Vovó Bibia de Apoio à Família, o bazar acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro no Círculo Militar do Recife

A Casa Vovó Bibia de Apoio à Família ganha um reforço especial para sua manutenção com bazar solidário nos dias 24 e 25 de outubro, no Círculo Militar do Recife.

O Bazar Solidário Casa Vovó Bibia visa arrecadar recursos para finalizar a compra de sua sede e a manutenção de ações sociais da instituição, localizada no bairro do Zumbi, no Recife.

Há 21 anos, a Casa Vovó Bibia de Apoio atua na mitigação da violência contra a pessoa idosa e no fortalecimento dos vínculos familiares, beneficiando centenas de vidas de todas as gerações.

Os ingressos para acesso ao bazar já estão disponíveis através da plataforma Sympla, para a próxima sexta-feira (24/10) e sábado (25/10), no Círculo Militar do Recife, na Boa Vista.

Os produtos foram doados pela Receita Federal e estarão com até 50% de desconto. São itens novos como smartphones, perfumes importados, eletrônicos, material de informática, roupas, jaquetas, equipamentos de pesca, maquiagens, som, vídeo e muito mais.

Serviço

Datas: 24 e 25 de outubro de 2025

Local: Círculo Militar do Recife – Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807 – Boa Vista

Horário: 10h às 20h (divididos em cinco lotes)

Ingressos: apenas pelo SYMPLA, clicando aqui

Contatos Casa Vovó Bibia



Informações: (81) 9 8106-0298

contato@casavovobibia.org.br

Instagram: @casavovobibia

Facebook: Casa Vovó Bibia

Site: www.casavovobibia.org.br

