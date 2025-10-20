Bazar solidário tem descontos de até 50% em perfumes, celulares, eletrônicos e vestuário
Em prol da manutenção da Casa Vovó Bibia de Apoio à Família, o bazar acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro no Círculo Militar do Recife
Clique aqui e escute a matéria
A Casa Vovó Bibia de Apoio à Família ganha um reforço especial para sua manutenção com bazar solidário nos dias 24 e 25 de outubro, no Círculo Militar do Recife.
O Bazar Solidário Casa Vovó Bibia visa arrecadar recursos para finalizar a compra de sua sede e a manutenção de ações sociais da instituição, localizada no bairro do Zumbi, no Recife.
Há 21 anos, a Casa Vovó Bibia de Apoio atua na mitigação da violência contra a pessoa idosa e no fortalecimento dos vínculos familiares, beneficiando centenas de vidas de todas as gerações.
Os ingressos para acesso ao bazar já estão disponíveis através da plataforma Sympla, para a próxima sexta-feira (24/10) e sábado (25/10), no Círculo Militar do Recife, na Boa Vista.
Os produtos foram doados pela Receita Federal e estarão com até 50% de desconto. São itens novos como smartphones, perfumes importados, eletrônicos, material de informática, roupas, jaquetas, equipamentos de pesca, maquiagens, som, vídeo e muito mais.
Serviço
Datas: 24 e 25 de outubro de 2025
Local: Círculo Militar do Recife – Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807 – Boa Vista
Horário: 10h às 20h (divididos em cinco lotes)
Ingressos: apenas pelo SYMPLA, clicando aqui
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Contatos Casa Vovó Bibia
Informações: (81) 9 8106-0298
contato@casavovobibia.org.br
Instagram: @casavovobibia
Facebook: Casa Vovó Bibia
Site: www.casavovobibia.org.br