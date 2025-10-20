Mostra Capibaribe de Cinema divulga programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mostra audiovisual acontece de 21 a 26 de outubro na cidade de Poção, no agreste pernambucano, com exibições e ações formativas diversas.

Novo espaço para o cinema no coração de Pernambuco! Já está disponível a programação completa da ‘Mostra Capibaribe – Nascente Pernambucana’. A 1ª edição da mostra audiovisual acontece entre 21 e 26 de outubro na zona urbana de Poção (PE) e também nas comunidades Sítio Azevém, Sítio Poço dos Cavalos e Sítio Pão de Açúcar, agreste de Pernambuco.

A edição apresenta 17 curtas-metragens nacionais distribuídos em 4 programas: ‘Paisagem Humana’, ‘Matrizes’, ‘Com dos Pés Na Terra’ e ‘Identidades e Desvios’. Entre os filmes, estão os pernambucanos, Salam, de Bruna Tavares; Será que as Casas Também Sentem Saudade?, de Leandro Machado; Cicatriz, de Lúcio Vinícius; Trincheiras, de Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida e Sustenta a Pisada, de Jéssika Betânia.

“A ‘Mostra Capibaribe – Nascente Pernambucana’ tem como objetivo apresentar um panorama da produção audiovisual brasileira e pernambucana a espectadores da cidade de Poção. A curadoria considerou obras que dialogam com o território e a realidade de Poção, abrindo a possibilidade, além de identificação, de reflexão e debate”, destacam as curadoras Carine Rodrigues e Caroline Arcoverde.

Além das exibições, a programação gratuita conta com ações formativas, que vão acontecer na Escola Monsenhor Estanislau Ferreira de Carvalho: 21 a 23 de outubro, das 14h às 17h a Oficina Brincadeiras Animadas – com Paulo Leonardo; 22 de outubro, às 14h, o workshop ‘Da Biblioteca ao Cinema’ com Djaelton Quirino e Caroline Arcoverde; e 25 de outubro, às 10h, a roda de conversa ‘O Interior do Audiovisual’ - com Carine Rodrigues, Bruna Tavares, Eriko Renan e mediação de Caroline Arcoverde.

O nome da mostra homenageia o Rio Capibaribe, um dos principais rios de Pernambuco, que nasce na Serra do Jacarará, em Poção, e percorre cerca de 248 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico, no Recife. A ‘1ª Mostra Capibaribe – Nascente Pernambucana’ é uma realização Colmeia Cultural, produção Toró de Ideias, apoio Pajeú Filmes, Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura de Poção e Rádio Vale Acaí, com incentivo do Programa Nacional Aldir Blanc (Ministério da Cultura, Governo Federal e Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco).

Mais informações no perfil oficial do Instagram: @mostracapibaribe

PROGRAMAÇÃO

Ações Formativas - Escola Monsenhor Estanislau Ferreira de Carvalho

De 21 a 23 de outubro, das 14h às 17h - Oficina Brincadeiras Animadas – Com Paulo Leonardo (Camaragibe)

Dia 22 de outubro, às 14h – Workshop: Da Biblioteca ao Cinema – com Djaelton Quirino e Caroline Arcoverde (Arcoverde).

Dia 25 de outubro, às 10h - Roda de Conversa: O Interior do Audiovisual (Mediação – Caroline Arcoverde) – Com Carine Rodrigues (Poção) ,Bruna Tavares (Afogados da Ingazeira) e Eriko Renan (Garanhuns).

Exibições

Dia 23/10, às 19h – Sítio Poço dos Cavalos

Paisagem Humana - 58'59”

Salam (Bruna Tavares/PE) - 10’

A Nave Que Nunca Pousa (Ellen Morais/PB) - 20’

À Flor da Pele (Danielle Villanova/RJ/BA) - 20’

Será que as Casas Também Sentem Saudade? (Leandro Machado/PE) - 5'13”

Cicatriz (Lúcio Vinícius/PE) - 10'46”

A louça do Almoço (Joana Jacobina/RJ) - 13’

Dia 24/10, às 19h – Sítio Azévem

Matrizes - 68’15”

Na Ponta dos Pés (Giovanna Romano/SP) - 23’

Planeta Fome (Édier William/RO) - 15’

Trincheiras (Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida/PE) - 16'15”

Quando as Ondas do Mar Desligam (Yasoda Nanda e Assaggi Piá/BA) - 14’

Dia 25/10, às 19h – Sítio Pão de Açúcar

Com Os Pés na Terra - 65’23”

Sustenta a Pisada (Jéssika Betânia/PE) - 7”23”

Boi Brinquedo (Mestre Martonio Holanda/CE) - 23’

O Canto (Isa Magalhães e Izabella Vitório/AL) - 15’

A Nave Que Nunca Pousa (Ellen Morais/PB) - 20’

Dia 26/10, às 20h30 – Poção (Sede)

Identidades e Desvios – 75’13”

Salam (Bruna Tavares/PE) - 10’

A Nave Que Nunca Pousa (Ellen Morais/PB) - 20’

À Flor da Pele (Danielle Villanova/RJ/BA) - 20’

Será que as Casas Também Sentem Saudade? (Leandro Machado/PE) - 5'13”

Deságua (Ninna Fachinello/RJ) – 20’