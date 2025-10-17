'O Mágico De Oz' volta aos cinemas neste fim de semana (18 e 19/10)
Clássico da fantasia ganha reexibição especial nos dias 18 e 19 de outubro; ingressos já podem ser garantidos. Saiba mais detalhes
A estrada de tijolos amarelos está de volta às telonas, e o público poderá se encantar de novo, ou pela primeira vez, com O Mágico de Oz. Em cartaz neste final de semana, nos dias 18 e 19 de outubro, o longa marcou a história do cinema e apresenta Judy Garland em um de seus papéis mais marcantes.
No filme o público acompanha Dorothy (Garland), uma jovem do Kansas que é transportada por um tornado para a encantadora e misteriosa terra de Oz.
Determinada a retornar para casa, ela une forças com novos amigos e parte em uma aventura rumo à Cidade das Esmeraldas, onde espera encontrar o poderoso Mágico de Oz, capaz de ajudá-la a realizar seu desejo.
Para mais informações sobre sessões e ingressos, confira a programação das redes de cinema mais próximas.