Sobrancelhas descoloridas: dicas para cuidar e manter a nova tendência

De Zendaya até Jenna Ortega, as sobrancelhas descoloridas fizeram sucesso entre as famosas no ano de 2025; saiba tudo sobre a nova tendência!

Elas são o momento! As sobrancelhas descoloridas caíram no gosto das celebridades, ganhando uma força ainda maior como uma das tendências mais faladas nas redes sociais em 2025.

Se antes era considerado algo de uma subcultura, mais nichado, agora o visual se infiltrou no dia a dia de muitas pessoas.

Jenna Ortega, Zendaya, Miley Cyrus e até mesmo a Bianca Andrade aderiram ao estilo. "Clarear as sobrancelhas pode abrir a área dos olhos e dar mais espaço para brincar com a região. A tendência atribui ao look uma vibe editorial descolada que também funciona na vida real”, explica Bruna Scharf, expert da rede Walter’s Coiffeur.

Entenda a nova trend

O novo visual que tomou conta das redes é feito a partir do clareamento dos fios das sobrancelhas até o tom platinado, loiro claríssimo ou quase no mesmo tom da pele.

Pode ser feito com descolorante ou maquiagem profissional, trazendo aquele ar impactante que toda mulher decidida ama.

No entanto, ainda é preciso tomar alguns cuidados antes de optar pelo novo estilo.

Cuidados e riscos do clareamento

O mercado já preparou alguns kits para quem deseja tentar o procedimento em casa, mas os especialistas alertam que não é um processo que deve ser feito sem ajuda de um profissional.

Como um químico potente, o descolarante pode causar reações adversas como irritação, quebra e falhas na região.

“Uma solução rápida pode se tornar um desastre rápido se o esteticista não tiver experiência. Os fios da sobrancelha são mais finos e delicados que os cabelos da cabeça, e isso os torna ainda mais vulneráveis", compartilha Bruna.

Por isso, o mais indicado é realizar a mudança com um profissional especializado em sobrancelhas. Uma boa dica é olhar os trabalhos anteriores e certificar-se que ele possui experiência com o assunto.

Como manter as sobrancelhas descoloridas?

Da mesma forma que um cabelo que passou por uma descoloração, as sobrancelhas também necessitam de uma manutenção cautelosa.

Coisas como sol em excesso, bronzeadores e piscinas com cloro podem alterar a cor, como verde ou alaranjado.

Para manter o efeito por mais tempo, opte por produtos feitos especificamente para sobrancelhas clareadas e evite a exposição a fatores externos.

Que tal testar antes de fazer o procedimento?

Imagem de Jenna Ortega e Miley Cyrus - Reprodução/Instagram

Se você quer fazer um teste para saber como vai ficar com o novo visual, a maquiagem pode ser sua melhor amiga nesse momento!

Use uma base de alta cobertura ou corretivo em um tom mais claro com a ajuda de uma escovinha de sobrancelhas. Bruna ainda dá mais uma dica:

“Para maior fixação, finalize com pó translúcido ou até um pouco de sombra em tom bege. O truque é perfeito para experimentar o look em uma noite especial e remover no dia seguinte sem consequências”.

E se você ainda procura um motivo para se aventurar na troca de visual, Bruna orienta:

“Mais do que uma moda passageira, as sobrancelhas descoloridas representam uma nova forma de olhar para o rosto. O espaço que elas abrem amplia as possibilidades criativas para a maquiagem dos olhos e acrescenta um ar futurista e ousado ao visual. É uma estética que nasceu nos bastidores da moda e agora encontra espaço também no cotidiano”.