SHEGLAM lança coleção de maquiagem para o Halloween inspirada na Mulher-Gato

Batizada de SHEGLAM x Mulher-Gato, a linha reúne itens que mesclam inovação e estética sombria, perfeitos para a temporada de Halloween

A SHEGLAM, linha de cosméticos pertencente à gigante de moda SHEIN, apresentou sua mais nova aposta no mercado da beleza: uma coleção exclusiva dedicada à icônica personagem Mulher-Gato.

Batizada de SHEGLAM x Mulher-Gato, a linha reúne itens que mesclam inovação e estética sombria, perfeitos para a temporada de Halloween.

Entre os destaques estão o blush preto que muda de cor em contato com a pele, uma paleta de sombras versátil, máscara de cílios, delineador e até um iluminador em formato de anel de diamante.

A coleção também inclui um batom preto peel-off, pensado para looks mais ousados.

Linha de maquiagem SHEGLAM X Mulher-Gato - Reprodução/Instagram

Além da maquiagem, a marca aposta no apelo visual com uma máscara inspirada diretamente no figurino da anti-heroína, reforçando a proposta de oferecer produtos que unem beleza, diversão e cultura pop.



