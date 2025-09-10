fechar
Beleza | Notícia

Depilação masculina: os 5 erros mais comuns e como evitá-los

Preparar a pele, usar os produtos adequados e cuidar da hidratação após o processo de depilação são passos fundamentais para evitar problemas

Por Guilherme Gusmão Publicado em 10/09/2025 às 14:14
Homem se depilando
Homem se depilando - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Cada vez mais homens estão aderindo à depilação como parte dos cuidados pessoais. Seja por estética, higiene ou simplesmente conforto, o hábito vem crescendo e deixando de ser tabu. No entanto, muitos ainda cometem erros que podem causar irritações, foliculite e até prejudicar o visual. Descubra os cinco deslizes mais comuns na depilação masculina e veja como evitá-los para manter a pele saudável e bem cuidada.

1. Não preparar a pele antes da depilação

Um erro frequente é começar o processo sem lavar ou esfoliar a pele. Isso aumenta as chances de pelos encravados e inflamações.

O ideal é higienizar a área com água morna para abrir os poros e usar um esfoliante suave, removendo células mortas e facilitando a remoção dos fios.

2. Usar lâmina sem lubrificação adequada

Muitos homens passam a lâmina direto na pele seca, o que pode causar cortes e irritações.

É essencial aplicar um gel, espuma ou creme próprio para depilação, que cria uma camada protetora e permite que a lâmina deslize com mais facilidade.

3. Depilar contra o crescimento do pelo

Ao passar a lâmina ou cera no sentido contrário do crescimento, o risco de pelos encravados aumenta. A recomendação é sempre depilar no mesmo sentido em que os fios crescem.

Embora o resultado possa parecer menos rente, a pele agradece em termos de saúde e conforto.

4. Reutilizar lâminas velhas demais

Um dos maiores erros é insistir no uso de lâminas gastas. Além de perderem o corte, elas acumulam resíduos de pele e pelos, aumentando o risco de infecções.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O certo é trocar a lâmina regularmente e manter o aparelho sempre limpo após cada uso.

5. Esquecer da hidratação depois da depilação

Após a depilação, a pele fica mais sensível e precisa de cuidados extras. Muitos homens pulam essa etapa, o que pode causar ressecamento e vermelhidão.

Aplicar um hidratante leve ou loção pós-depilatória ajuda a acalmar a região e restaurar a barreira protetora da pele.

Leia também

Beleza masculina: Como escolher o corte de cabelo ideal para o formato do seu rosto
Beleza masculina

Beleza masculina: Como escolher o corte de cabelo ideal para o formato do seu rosto
5 erros mais comuns ao aparar a barba em casa e como evitar
Beleza masculina

5 erros mais comuns ao aparar a barba em casa e como evitar

Compartilhe

Tags