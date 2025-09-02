fechar
Beleza | Notícia

4 perfumes femininos nacionais que combinam com a chegada da primavera

Descubra 4 perfumes femininos nacionais perfeitos para a primavera, com fragrâncias leves, florais e frescas para dias ensolarados.

Por Daniela de Sá Publicado em 02/09/2025 às 23:36
Imagem de mulher aplicando um perfume
Imagem de mulher aplicando um perfume - DIVULGAÇÃO/ O.U.I PARIS

Com a chegada da primavera, nada melhor do que atualizar sua coleção de perfumes com fragrâncias leves, florais e alegres, que combinam com o clima de flores, dias ensolarados e aquela sensação de renovação.

Selecionamos 4 perfumes femininos nacionais que vão deixar sua estação ainda mais perfumada e cheia de charme.

1. Floratta Blue – O Boticário

Leve e refrescante, o Floratta Blue é ideal para dias quentes de primavera. Com notas florais e frutadas, ele transmite sensação de leveza e alegria.

É perfeito para quem gosta de perfumes discretos, mas marcantes na medida certa.

2. Lily – O Boticário

O Lily é uma homenagem à delicadeza das flores da estação. Suas notas florais suaves combinam com momentos de descontração e romantismo.

É uma opção elegante para quem quer um perfume feminino, mas que não pese no dia a dia.

3. Luna – Natura

O Luna traz notas doces e florais que lembram a suavidade e o frescor da primavera. É envolvente e feminino, perfeito para quem quer um perfume alegre, marcante e ao mesmo tempo delicado.

4. Spray Perfumado Romã – L’Occitane

Com corpo floral com notas de muget e e gerânio, o Spray Perfumado Romã é uma escolha perfeita para dias quentes.

A sensação de frescor e naturalidade faz com que ele seja ideal para a rotina diária, trazendo leveza e bem-estar.

Faça a sua escolha!

A primavera pede perfumes que tragam frescor, alegria e um toque de romantismo. Essas opções nacionais combinam qualidade, sofisticação e preços acessíveis, permitindo que você se jogue nas fragrâncias da estação sem medo.

Que tal aproveitar e escolher seu favorito para essa primavera?

