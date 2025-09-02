4 perfumes femininos nacionais que combinam com a chegada da primavera
Com a chegada da primavera, nada melhor do que atualizar sua coleção de perfumes com fragrâncias leves, florais e alegres, que combinam com o clima de flores, dias ensolarados e aquela sensação de renovação.
Selecionamos 4 perfumes femininos nacionais que vão deixar sua estação ainda mais perfumada e cheia de charme.
1. Floratta Blue – O Boticário
Leve e refrescante, o Floratta Blue é ideal para dias quentes de primavera. Com notas florais e frutadas, ele transmite sensação de leveza e alegria.
É perfeito para quem gosta de perfumes discretos, mas marcantes na medida certa.
2. Lily – O Boticário
O Lily é uma homenagem à delicadeza das flores da estação. Suas notas florais suaves combinam com momentos de descontração e romantismo.
É uma opção elegante para quem quer um perfume feminino, mas que não pese no dia a dia.
3. Luna – Natura
O Luna traz notas doces e florais que lembram a suavidade e o frescor da primavera. É envolvente e feminino, perfeito para quem quer um perfume alegre, marcante e ao mesmo tempo delicado.
4. Spray Perfumado Romã – L’Occitane
Com corpo floral com notas de muget e e gerânio, o Spray Perfumado Romã é uma escolha perfeita para dias quentes.
A sensação de frescor e naturalidade faz com que ele seja ideal para a rotina diária, trazendo leveza e bem-estar.
Faça a sua escolha!
A primavera pede perfumes que tragam frescor, alegria e um toque de romantismo. Essas opções nacionais combinam qualidade, sofisticação e preços acessíveis, permitindo que você se jogue nas fragrâncias da estação sem medo.
Que tal aproveitar e escolher seu favorito para essa primavera?
