Skincare pós-academia: por que é essencial e como fazer certo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apesar de muitos atletas e entusiastas do fitness focarem apenas na performance, a etapa de skincare pós-treino é importante para a pele

Clique aqui e escute a matéria

Depois de uma sessão intensa de exercícios, a pele não precisa apenas de descanso — ela precisa de cuidados específicos.

Suor, oleosidade e resíduos acumulados durante a atividade física podem obstruir os poros, provocar acne e deixar o rosto opaco.

Apesar de muitos atletas e entusiastas do fitness focarem apenas na performance, a etapa de skincare pós-treino é fundamental para manter a pele saudável, prevenir irritações e recuperar o viço natural.

Limpeza imediata: prioridade máxima

O primeiro passo é remover o suor e as impurezas o quanto antes. Um sabonete suave, específico para o tipo de pele, ajuda a prevenir cravos e inflamações sem ressecar.

Limpar a pele imediatamente após o treino reduz o risco de acne e deixa a pele pronta para receber os próximos cuidados.

Hidratação leve e rápida

Após a limpeza, um hidratante leve ou sérum em gel ajuda a repor a água perdida e mantém a barreira cutânea equilibrada.

Para peles oleosas, as fórmulas oil-free são ideais, enquanto peles secas podem se beneficiar de produtos mais nutritivos.

Proteção solar, mesmo depois do treino

Se o treino for ao ar livre, aplicar protetor solar é indispensável.

Mesmo com maquiagem leve ou sem maquiagem, a pele continua exposta à radiação UV, e a proteção ajuda a prevenir manchas e envelhecimento precoce.

Evite maquiagem pesada imediatamente

Depois do exercício, o ideal é permitir que a pele respire antes de aplicar qualquer maquiagem. Se necessário, prefira produtos leves, multifuncionais ou protetores solares com cor.

Dicas extras para potencializar os cuidados

Lenços ou toalhas limpas para absorver o suor sem esfregar o rosto.

Máscaras calmantes, como aloe vera ou camomila, para pós-treinos mais intensos.

Hidratação extra se o treino for em ambiente seco ou climatizado.

Seguindo esses passos simples, é possível aproveitar os benefícios do exercício físico sem comprometer a saúde e a aparência da pele, mantendo o rosto fresco, limpo e protegido mesmo após treinos intensos.