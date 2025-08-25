fechar
Skincare pós-academia: por que é essencial e como fazer certo

Apesar de muitos atletas e entusiastas do fitness focarem apenas na performance, a etapa de skincare pós-treino é importante para a pele

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/08/2025 às 15:34
Mulher fazendo rotina de skincare no rosto
Mulher fazendo rotina de skincare no rosto - iStock

Depois de uma sessão intensa de exercícios, a pele não precisa apenas de descanso — ela precisa de cuidados específicos.

Suor, oleosidade e resíduos acumulados durante a atividade física podem obstruir os poros, provocar acne e deixar o rosto opaco.

Apesar de muitos atletas e entusiastas do fitness focarem apenas na performance, a etapa de skincare pós-treino é fundamental para manter a pele saudável, prevenir irritações e recuperar o viço natural.

Limpeza imediata: prioridade máxima

O primeiro passo é remover o suor e as impurezas o quanto antes. Um sabonete suave, específico para o tipo de pele, ajuda a prevenir cravos e inflamações sem ressecar.

Limpar a pele imediatamente após o treino reduz o risco de acne e deixa a pele pronta para receber os próximos cuidados.

Hidratação leve e rápida

Após a limpeza, um hidratante leve ou sérum em gel ajuda a repor a água perdida e mantém a barreira cutânea equilibrada.

Para peles oleosas, as fórmulas oil-free são ideais, enquanto peles secas podem se beneficiar de produtos mais nutritivos.

Proteção solar, mesmo depois do treino

Se o treino for ao ar livre, aplicar protetor solar é indispensável.

Mesmo com maquiagem leve ou sem maquiagem, a pele continua exposta à radiação UV, e a proteção ajuda a prevenir manchas e envelhecimento precoce.

Evite maquiagem pesada imediatamente

Depois do exercício, o ideal é permitir que a pele respire antes de aplicar qualquer maquiagem. Se necessário, prefira produtos leves, multifuncionais ou protetores solares com cor.

Dicas extras para potencializar os cuidados

  • Lenços ou toalhas limpas para absorver o suor sem esfregar o rosto.
  • Máscaras calmantes, como aloe vera ou camomila, para pós-treinos mais intensos.
  • Hidratação extra se o treino for em ambiente seco ou climatizado.

Seguindo esses passos simples, é possível aproveitar os benefícios do exercício físico sem comprometer a saúde e a aparência da pele, mantendo o rosto fresco, limpo e protegido mesmo após treinos intensos.

