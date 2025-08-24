fechar
Beleza | Notícia

Água micelar x demaquilante: qual limpa melhor?

Cada um desses produtos tem suas particularidades, e entender como funcionam é o caminho para escolher o que realmente faz sentido para o dia a dia

Por Bruna Oliveira Publicado em 24/08/2025 às 14:19
Mulher tirando a maquiagem do rosto
Mulher tirando a maquiagem do rosto - blackday/iStock

A limpeza da pele é um dos passos mais importantes de qualquer rotina de beleza.

Mas quando o assunto é remover maquiagem, especialmente as versões mais resistentes, surgem sempre as mesmas dúvidas: afinal, a água micelar dá conta do recado ou o demaquilante ainda é insubstituível?

Cada um desses produtos tem suas particularidades, e entender como funcionam é o caminho para escolher o que realmente faz sentido para o seu dia a dia.

Água micelar: leveza e multifunções

A água micelar ganhou espaço nas prateleiras por ser prática e versátil. Sua fórmula contém micelas, moléculas capazes de atrair sujeira, oleosidade e resíduos de maquiagem sem agredir a pele.

Por isso, é indicada para quem busca um produto suave, que pode ser usado tanto para limpar quanto para tonificar, funcionando bem em peles sensíveis ou para o uso diário.

No entanto, em maquiagens muito pesadas ou à prova d’água, pode não ser suficiente sozinha.

Demaquilante: eficiência máxima

O demaquilante, por sua vez, foi formulado especificamente para dissolver maquiagem de longa duração.

Existem versões em óleo, creme e bifásicas, que conseguem remover até os produtos mais resistentes, como máscara de cílios à prova d’água e batons de alta fixação.

Ele é o mais indicado para quem costuma usar makes elaboradas ou produtos de maior durabilidade.

Qual escolher?

A escolha depende do estilo de maquiagem e da rotina.

Quem usa pouca maquiagem ou prefere produtos leves pode se beneficiar da praticidade da água micelar, que ainda pode ser usada pela manhã para refrescar e limpar a pele antes do skincare.

Já quem aposta em maquiagens marcantes deve recorrer ao demaquilante, garantindo uma remoção completa sem precisar esfregar em excesso.

O equilíbrio pode ser a chave

Na prática, muitas pessoas acabam combinando os dois: a água micelar para a limpeza diária e o demaquilante nos dias de maquiagem mais intensa.

O importante é não abrir mão de retirar a make antes de dormir, já que esse hábito é essencial para manter a pele saudável, livre de obstruções e preparada para se regenerar durante a noite.

