Skincare para quem usa maquiagem todo dia: como evitar danos à pele
Resíduos de produtos, oleosidade e poluição acumulados ao longo do dia podem obstruir poros, provocar irritações e acelerar sinais de envelhecimento
Clique aqui e escute a matéria
O hábito de se maquiar diariamente é comum, mas se não houver cuidados adequados, a rotina pode prejudicar a saúde da pele.
Resíduos de produtos, oleosidade e poluição acumulados ao longo do dia podem obstruir poros, provocar irritações e acelerar sinais de envelhecimento.
Para quem não abre mão da maquiagem, é essencial desenvolver uma rotina de skincare que limpe, proteja e fortaleça a pele, mantendo-a saudável e com aspecto uniforme.
1. Limpeza eficiente é indispensável
O passo mais importante do skincare diário é remover completamente a maquiagem.
Água micelar, demaquilante bifásico ou óleos de limpeza ajudam a dissolver produtos à prova d’água sem agredir a pele.
Em seguida, um sabonete facial adequado ao seu tipo de pele garante que resíduos e impurezas sejam eliminados por completo.
2. Tonificação e equilíbrio
Após a limpeza, tonificar a pele ajuda a restaurar o pH e preparar o rosto para receber hidratação e tratamentos específicos.
Produtos com propriedades calmantes e antioxidantes auxiliam na proteção contra agressões externas e reduzem a vermelhidão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3. Hidratação adaptada
Mesmo peles oleosas precisam de hidratação.
Fórmulas leves, em gel ou oil-free, ajudam a manter o equilíbrio da barreira cutânea sem aumentar a oleosidade, enquanto peles secas se beneficiam de texturas mais nutritivas, que restauram a maciez e evitam descamações.
4. Proteção solar diária
O protetor solar é indispensável, mesmo com maquiagem. Além de prevenir manchas e envelhecimento precoce, ele protege contra a radiação UV, que pode intensificar danos já causados por resíduos de maquiagem e poluição.
5. Cuidados extras para manutenção
- Evitar dormir com maquiagem é fundamental para prevenir acne e envelhecimento precoce.
- Esfoliações suaves semanais removem células mortas acumuladas.
- Máscaras calmantes ou hidratantes ajudam a recuperar a pele após dias de maquiagem intensa.
Com atenção e disciplina, é possível usar maquiagem todos os dias sem comprometer a saúde da pele.
A chave está em remover corretamente os produtos, hidratar, proteger e escolher fórmulas adequadas ao seu tipo de pele, garantindo um rosto saudável e bonito diariamente.