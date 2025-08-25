Skincare para quem usa maquiagem todo dia: como evitar danos à pele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Resíduos de produtos, oleosidade e poluição acumulados ao longo do dia podem obstruir poros, provocar irritações e acelerar sinais de envelhecimento

Clique aqui e escute a matéria

O hábito de se maquiar diariamente é comum, mas se não houver cuidados adequados, a rotina pode prejudicar a saúde da pele.

Resíduos de produtos, oleosidade e poluição acumulados ao longo do dia podem obstruir poros, provocar irritações e acelerar sinais de envelhecimento.

Para quem não abre mão da maquiagem, é essencial desenvolver uma rotina de skincare que limpe, proteja e fortaleça a pele, mantendo-a saudável e com aspecto uniforme.

1. Limpeza eficiente é indispensável

O passo mais importante do skincare diário é remover completamente a maquiagem.

Água micelar, demaquilante bifásico ou óleos de limpeza ajudam a dissolver produtos à prova d’água sem agredir a pele.

Em seguida, um sabonete facial adequado ao seu tipo de pele garante que resíduos e impurezas sejam eliminados por completo.

2. Tonificação e equilíbrio

Após a limpeza, tonificar a pele ajuda a restaurar o pH e preparar o rosto para receber hidratação e tratamentos específicos.

Produtos com propriedades calmantes e antioxidantes auxiliam na proteção contra agressões externas e reduzem a vermelhidão.

3. Hidratação adaptada

Mesmo peles oleosas precisam de hidratação.

Fórmulas leves, em gel ou oil-free, ajudam a manter o equilíbrio da barreira cutânea sem aumentar a oleosidade, enquanto peles secas se beneficiam de texturas mais nutritivas, que restauram a maciez e evitam descamações.

4. Proteção solar diária

O protetor solar é indispensável, mesmo com maquiagem. Além de prevenir manchas e envelhecimento precoce, ele protege contra a radiação UV, que pode intensificar danos já causados por resíduos de maquiagem e poluição.

5. Cuidados extras para manutenção

Evitar dormir com maquiagem é fundamental para prevenir acne e envelhecimento precoce.

Esfoliações suaves semanais removem células mortas acumuladas.

Máscaras calmantes ou hidratantes ajudam a recuperar a pele após dias de maquiagem intensa.

Com atenção e disciplina, é possível usar maquiagem todos os dias sem comprometer a saúde da pele.

A chave está em remover corretamente os produtos, hidratar, proteger e escolher fórmulas adequadas ao seu tipo de pele, garantindo um rosto saudável e bonito diariamente.