Antes de mudar o visual: 8 pontos essenciais para evitar arrependimentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Uma mudança radical de visual pode ser libertadora e marcar uma nova fase. No entanto, ela exige planejamento, atenção aos detalhes e expectativas bem ajustadas.

Para garantir que a transformação seja positiva, listamos os 8 principais pontos que você precisa considerar antes de partir para o novo look. Veja a seguir!

1. Avalie a saúde do cabelo ou da pele

Antes de qualquer mudança, analise se seus fios ou pele estão saudáveis. Procedimentos em cabelos danificados podem gerar resultados desiguais ou comprometer ainda mais a estrutura dos fios. Se for o caso, invista em um pré-tratamento fortalecedor.

2. Considere sua rotina e estilo de vida

O novo visual precisa ser compatível com sua realidade diária. Cortes que exigem escova constante ou cores que desbotam rápido exigem tempo e manutenção. Avalie se você está disposta a cuidar dessa mudança com frequência.

3. Harmonize com o tom da sua pele

A coloração escolhida precisa valorizar seu tom de pele. Cores muito frias ou muito quentes podem criar contrastes artificiais. Consulte um profissional ou faça testes para encontrar a nuance mais harmônica.

4. Ajuste suas expectativas

Nem todo cabelo reage igual. Mesmo com referências, é importante ter expectativas realistas. Busque fotos de antes e depois com pessoas de características parecidas com as suas para entender o possível resultado.

5. Ouça a opinião de um profissional

Um bom cabeleireiro ou consultor de imagem pode ajudar a adaptar a sua ideia para o que realmente vai valorizar você. Profissionais experientes sabem como unir tendências ao que funciona na prática para seu tipo de fio e rosto.

6. Calcule os custos da mudança

Além do procedimento inicial, pense nos custos de manutenção. Tinturas, produtos especiais e retoques entram no pacote. Prepare o bolso para manter o visual bonito por mais tempo.

7. Dê tempo para se adaptar

Mudanças radicais exigem tempo de adaptação. Você pode não amar de imediato, mas com o tempo pode se apaixonar. Se tiver dúvidas, teste com filtros, perucas ou extensões antes de mudar de vez.

8. Pense no impacto social e profissional

É importante avaliar como o novo visual pode ser percebido no trabalho ou no seu meio social. Embora sua decisão seja pessoal, planeje como lidar com reações externas. Segurança é a chave para sustentar sua escolha com confiança.

Com essas dicas em mente, você estará mais preparada para transformar seu visual de forma consciente, confiante e sem arrependimentos!

Hidratação com babosa para cabelos ressecados