7 hábitos de autocuidado que elevam a autoestima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Autocuidado não é apenas sobre beleza: é um compromisso diário consigo mesma, que impacta diretamente a forma como você se enxerga e se sente.

Cultivar pequenas rotinas faz bem para o corpo, para a mente e, principalmente, para a autoconfiança.

Confira 7 hábitos de autocuidado que podem transformar o dia e elevar a autoestima, mostrando que se priorizar não precisa ser complicado.

1. Beber mais água



Manter o corpo hidratado melhora a pele, o cabelo, a disposição e até o humor. Parece simples, mas beber água ao longo do dia é um dos maiores gestos de autocuidado que você pode ter com o seu corpo — e faz você se sentir melhor de dentro para fora.

2. Criar um momento de skincare



Separar alguns minutos pela manhã ou à noite para cuidar da pele não é vaidade, é autocuidado puro.

Massagear o rosto ao aplicar hidratante, usar uma máscara facial no fim do dia ou até passar um protetor solar com carinho ajudam a aumentar o bem-estar e a autoimagem.

3. Fazer alguma atividade física que dê prazer



Não precisa ser academia: pode ser dança, caminhada ao ar livre ou yoga.

O movimento do corpo libera endorfina, reduz o estresse e melhora a percepção que você tem de si mesma, fortalecendo a autoconfiança.

4. Reservar um tempo só para você



Ler um livro, ouvir música, pintar, cozinhar ou simplesmente ficar em silêncio. Ter momentos exclusivos para fazer o que gosta reforça a importância que você dá para si — e isso se reflete na autoestima.

5. Cuidar da aparência por você mesma



Escolher uma roupa que te faça sentir bonita, arrumar o cabelo ou fazer as unhas mesmo sem compromisso externo são formas de lembrar que você merece atenção, independentemente de quem vai ver.

6. Priorizar o sono



Dormir bem não é luxo. Uma boa noite de sono ajuda no humor, no raciocínio e na saúde da pele e do corpo.

Criar um ritual noturno — com luz baixa, chás relaxantes e longe do celular — mostra que você respeita o próprio tempo e necessidades.

7. Praticar a autocompaixão



Troque a autocrítica por palavras mais gentis. Escrever num diário ou repetir afirmações positivas diante do espelho são exercícios simples que ajudam a construir uma autoimagem mais saudável e confiante.