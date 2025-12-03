Sarah Andrade, ex-BBB 21, pode retornar no BBB 26
Aliada de Gil do Vigor no BBB 21, Sarah Andrade é apontado por site como forte concorrente a uma vaga na 26ª edição, que estreia em janeiro.
Clique aqui e escute a matéria
Os rumores sobre o Big Brother Brasil 26 não param!
Com estreia marcada para 12 de janeiro, a nova temporada do reality mais assistido do país conta com novidades no formato.
Uma delas será o perfil do time de brothers, que deve ser composto por seis famosos, oito anônimos e seis ex-participantes do BBB.
É a primeira vez desde 2013 que ex-BBBs de edições anteriores retornarão à casa para competir ao prêmio.
Diante do anúncio da dinâmica, alguns nomes começam a ser ventilados como possíveis integrantes do time de veteranos da edição.
Sarah Andrade pode estar no BBB 26
Após dar o que falar no BBBB 21, a comunicador e empresária Sarah Andrade é apontada como uma das mais cotadas para o BBB 26. A informação é da colunista Carla Bittencourt.
Aliada de Juliette Freire e Gil do Vigor na 21ª edição, a brasiliense, de início, ganhou o coração do público, mas acabou rejeitada pelo público após romper com a advogada paraibana, que se sagrou campeã da edição de 2021.
Ela foi eliminada no oitavo paredão com 76,76% dos votos para sair, ao competir com o cantor Rodolffo e a própria Juliette pela permanência na casa.
Atualmente, Sarah acumula mais de 7,5 milhões de seguidores no Instagram.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ver essa foto no Instagram