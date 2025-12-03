Sarah Andrade, ex-BBB 21, pode retornar no BBB 26

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aliada de Gil do Vigor no BBB 21, Sarah Andrade é apontado por site como forte concorrente a uma vaga na 26ª edição, que estreia em janeiro.

Clique aqui e escute a matéria

Os rumores sobre o Big Brother Brasil 26 não param!

Com estreia marcada para 12 de janeiro, a nova temporada do reality mais assistido do país conta com novidades no formato.

Uma delas será o perfil do time de brothers, que deve ser composto por seis famosos, oito anônimos e seis ex-participantes do BBB.

É a primeira vez desde 2013 que ex-BBBs de edições anteriores retornarão à casa para competir ao prêmio.

Diante do anúncio da dinâmica, alguns nomes começam a ser ventilados como possíveis integrantes do time de veteranos da edição.

Sarah Andrade pode estar no BBB 26

Após dar o que falar no BBBB 21, a comunicador e empresária Sarah Andrade é apontada como uma das mais cotadas para o BBB 26. A informação é da colunista Carla Bittencourt.

Aliada de Juliette Freire e Gil do Vigor na 21ª edição, a brasiliense, de início, ganhou o coração do público, mas acabou rejeitada pelo público após romper com a advogada paraibana, que se sagrou campeã da edição de 2021.

Ela foi eliminada no oitavo paredão com 76,76% dos votos para sair, ao competir com o cantor Rodolffo e a própria Juliette pela permanência na casa.

Atualmente, Sarah acumula mais de 7,5 milhões de seguidores no Instagram.