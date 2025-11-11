fechar
Observatório da Tv | Notícia

Globo quer, mas pode não ter Nicole Bahls e Alvaro no BBB 26

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/11/2025 às 14:38
Globo quer, mas pode não ter Nicole Bahls e Alvaro no BBB 26
Globo quer, mas pode não ter Nicole Bahls e Alvaro no BBB 26 - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Globo não esconde que deseja Nicole Bahls, influencer, e Alvaro, influencer, no elenco do BBB 26. Ambos têm grande popularidade nas redes sociais e é o combo perfeito para o time do Camarote no reality global.

Porém, não será fácil. Segundo o jornal Extra, a próxima edição do BBB 26 pode não contar com os influenciadores por conta de patrocinadores. Ambos são patrocinados por uma marca de cerveja concorrente com a marca que patrocina a atração. A quebra de contrato é pesadíssima.

Nicole Bahls está em alta desde que foi confirmada na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. Apesar de ter começado desengonçada, ela acabou atraindo a simpatia do público.

Alvaro é bastante conhecido nas redes sociais. Porém, do grande público, foi também na Dança dos Famosos. Ele ainda chamou atenção com um affair com o ator Lucas Leto, sendo fotografado se beijando com o ator no Rio de Janeiro e causando frisson na web.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

O upgrade de vida: 3 signos que recebem uma chance de subir de nível social/profissional a partir de 12/11
SIGNOS

O upgrade de vida: 3 signos que recebem uma chance de subir de nível social/profissional a partir de 12/11
Ex-Record, Celso Freitas assina com o SBT e será âncora do SBT News
Celso Freitas

Ex-Record, Celso Freitas assina com o SBT e será âncora do SBT News

Compartilhe

Tags