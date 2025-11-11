Globo quer, mas pode não ter Nicole Bahls e Alvaro no BBB 26
A Globo não esconde que deseja Nicole Bahls, influencer, e Alvaro, influencer, no elenco do BBB 26. Ambos têm grande popularidade nas redes sociais e é o combo perfeito para o time do Camarote no reality global.
Porém, não será fácil. Segundo o jornal Extra, a próxima edição do BBB 26 pode não contar com os influenciadores por conta de patrocinadores. Ambos são patrocinados por uma marca de cerveja concorrente com a marca que patrocina a atração. A quebra de contrato é pesadíssima.
Nicole Bahls está em alta desde que foi confirmada na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. Apesar de ter começado desengonçada, ela acabou atraindo a simpatia do público.
Alvaro é bastante conhecido nas redes sociais. Porém, do grande público, foi também na Dança dos Famosos. Ele ainda chamou atenção com um affair com o ator Lucas Leto, sendo fotografado se beijando com o ator no Rio de Janeiro e causando frisson na web.
