Plaza Shopping promove Natau Pet Plaza com desfile, feira de adoção e programação gratuita para pets

Com acesso gratuito e feira de adoção, o Natau Pet Plaza será no próximo dia 13 de dezembro, a partir das 15h, no Jardim Pet do mall.

O Natau Pet Plaza será no próximo dia 13 de dezembro, a partir das 15h, no Jardim Pet do mall. Entre os diferenciais desta edição, feira de adoção responsável com o Abrigo Amigo Bicho.

Para os tutores de pet que não perdem uma oportunidade de viver momentos especiais com seus amiguinhos de quatro patas, o Plaza Shopping realiza, no próximo dia 13 de dezembro, das 15h às 18h, uma nova edição do Natau Pet Plaza.

Plaza Shopping realiza evento de Natal para pets - Foto: Divulgação/Acervo Bianca Branco

Com acesso gratuito e aberto ao público em geral, a iniciativa vai contar com atividades recreativas e um desfile especial de looks natalinos. No entanto, interessados no momento passarela deverão se inscrever previamente no site do Plaza Shopping; são 40 vagas abertas a partir do dia 5 de dezembro.

O diferencial desta edição será uma feira de adoção em parceria com o Abrigo Amigo Bicho, oferecendo a oportunidade de conectar novos lares aos pets que aguardam adoção responsável.

Outro atrativo do Natau Pet Plaza será o espaço instagramável para os participantes interagirem com fotos mostrando todo o estilo e encanto para o período festivo.

Plaza Shopping realiza evento de Natal para pets - Foto: Divulgação/Acervo Bianca Branco

Como mimo especial, os tutores receberão uma bola de Natal personalizada com o nome do cãozinho, além de um registro impresso do tutor e seu pet como mimo da Photoexpress. Dois adestradores também estarão presentes com orientações básicas e brincadeiras para entreter os participantes.

Restrição

Raças como Akita, American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Dobermann, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Pastor Belga-Malinois e Rottweiller não são permitidas nas instalações do Plaza Shopping.

É proibida a entrada de cães fêmeas no cio e cães bravos. Apenas os cães guias podem circular por todas as áreas.

Serviço