Club Metrópole anuncia novo projeto "Bregão Metrópole"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Novo lançamento deverá acontecer em todos os domingos de dezembro, com a participação de figuras importantes para o cenário musical

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (7), o Club Metrópole inicia o seu novo projeto Bregão Metrópole, uma noite especial que deverá ocorrer todos os domingos de dezembro, com a presença de nomes importantes para o cenário musical do gênero, das 18h às 2h.

Os ingressos custam a partir de R$ 10,00, disponíveis nas redes sociais do Club ou pelo Sympla. A estreia começa com Brunessa França, ex-participante da Banda Sedutora, que promete envolver o público com muita energia, emoção e sucessos que estão na boca do povo.

Nascida no Sertão Pernambucano, mais especificamente em Arcoverde, Brunessa já possui mais de uma década de carreira, com passagens por grupos como Sedutora, Zuadões do Forró e Divas. Atualmente está em carreira solo, marcando as noites com o brega romântico, canções autorais e hits do momento.

“Estamos atendendo a um pedido antigo do nosso público, que agora passa a contar com uma opção forte e diferenciada”, destaca o diretor artístico da casa, Victor Hugo Bione, que assina o projeto ao lado de Lucas Estevão.

Confira a programação de dezembro: