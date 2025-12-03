fechar
Agenda | Notícia

Club Metrópole anuncia novo projeto "Bregão Metrópole"

Novo lançamento deverá acontecer em todos os domingos de dezembro, com a participação de figuras importantes para o cenário musical

Por Bianca Tavares Publicado em 03/12/2025 às 11:05
Imagem de Brunessa França
Imagem de Brunessa França - Reprodução/Instagram

Neste domingo (7), o Club Metrópole inicia o seu novo projeto Bregão Metrópole, uma noite especial que deverá ocorrer todos os domingos de dezembro, com a presença de nomes importantes para o cenário musical do gênero, das 18h às 2h.

Os ingressos custam a partir de R$ 10,00, disponíveis nas redes sociais do Club ou pelo Sympla. A estreia começa com Brunessa França, ex-participante da Banda Sedutora, que promete envolver o público com muita energia, emoção e sucessos que estão na boca do povo.

Nascida no Sertão Pernambucano, mais especificamente em Arcoverde, Brunessa já possui mais de uma década de carreira, com passagens por grupos como Sedutora, Zuadões do Forró e Divas. Atualmente está em carreira solo, marcando as noites com o brega romântico, canções autorais e hits do momento.

“Estamos atendendo a um pedido antigo do nosso público, que agora passa a contar com uma opção forte e diferenciada”, destaca o diretor artístico da casa, Victor Hugo Bione, que assina o projeto ao lado de Lucas Estevão.

Confira a programação de dezembro:

  • 14/12 – Banda Sedutora
  • 21/12 – Dadá Boladão
  • 28/12 – Eliza Mel

