Taca Mais Música inicia programação nesta quinta-feira (4) com abertura da banda "O Disco"
Programação do Taca Mais Música começa nesta semana e deve seguir até o dia 18 de dezembro; confira o line-up completo, local e horários
O mês mais aguardado de todos chegou! Dezembro inicia com uma programação imperdível para o Taca Mais Música, que inicia a partir desta quinta-feira (4), com a banda "O Disco".
O repertório inclui temas de novelas, eternizadas pelo Grupo Roupa Nova e outros artistas marcantes da música brasileira e também internacionais.
As apresentações acontecem no Rooftop do Shopping Tacaruna, todas as quintas-feiras, às 19h, com entrada gratuita.
No dia 11 de dezembro, o Grupo De Cara com o Samba comanda a festa, e a programação encerra com o cantor Augusto César Filho, no dia 18 de dezembro.
Em um show dedicado a Roberto Carlos, Auguto prepara um show que reforça a sua presença no cenário musical pernambucano.
Taca Mais Música de dezembro
- Data: 4, 11 e 18 de dezembro (quinta-feira), às 19h
- Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna
- Acesso gratuito
04/12 – Banda O Disco – canta Roupa Nova
11/12 – De Cara com Samba
18/12 – Augusto César Filho – canta Roberto Carlos