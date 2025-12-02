fechar
Taca Mais Música inicia programação nesta quinta-feira (4) com abertura da banda "O Disco"

Programação do Taca Mais Música começa nesta semana e deve seguir até o dia 18 de dezembro; confira o line-up completo, local e horários

Por Bianca Tavares Publicado em 02/12/2025 às 11:30 | Atualizado em 02/12/2025 às 11:37
Imagem da Banda "O Disco"
Imagem da Banda "O Disco" - Divulgação

O mês mais aguardado de todos chegou! Dezembro inicia com uma programação imperdível para o Taca Mais Música, que inicia a partir desta quinta-feira (4), com a banda "O Disco".

O repertório inclui temas de novelas, eternizadas pelo Grupo Roupa Nova e outros artistas marcantes da música brasileira e também internacionais.

As apresentações acontecem no Rooftop do Shopping Tacaruna, todas as quintas-feiras, às 19h, com entrada gratuita.

No dia 11 de dezembro, o Grupo De Cara com o Samba comanda a festa, e a programação encerra com o cantor Augusto César Filho, no dia 18 de dezembro.

Em um show dedicado a Roberto Carlos, Auguto prepara um show que reforça a sua presença no cenário musical pernambucano.

Taca Mais Música de dezembro

  • Data: 4, 11 e 18 de dezembro (quinta-feira), às 19h
  • Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna
  • Acesso gratuito

04/12 – Banda O Disco – canta Roupa Nova

11/12 – De Cara com Samba

18/12 – Augusto César Filho – canta Roberto Carlos

