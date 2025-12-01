Jantar Solidário de Natal leva refeições e esperança para as ruas do Recife pelo quinto ano seguido
Criado com o propósito de apoiar pessoas em vulnerabilidade social, o Nossa Ronda Solidária já distribuiu mais de 15 mil refeições em quase cinco anos
O projeto Nossa Ronda Solidária realiza, no próximo dia 19 de dezembro, a quinta edição do Jantar Solidário de Natal, ação que percorre pontos de concentração de pessoas em situação de rua no Recife.
A iniciativa distribui refeições natalinas, sobremesas, presentes e promove momentos de convivência, com música e atividades de acolhimento.
Rotas e detalhes do projeto
A rota inclui locais como o Viaduto da Caxangá, Hospital Getúlio Vargas, Mercado do Cordeiro e Mercado da Torre, onde voluntários vão entregar os kits e interagir com o público atingido pelo projeto.
A iniciativa se mantém por meio de voluntários e de doações realizadas por parceiros e apoiadores.
Doações
Para esta edição, o projeto está priorizando doações via Pix, o que permite a compra direta de presentes e itens essenciais com fornecedores.
As contribuições podem ser feitas para nossarondasolidaria@gmail.com (Bradesco, em nome de Luchino Marchi, conta exclusiva para arrecadação).
Informações adicionais podem ser obtidas com o fundador, Luchino Marchi, pelo Whatsapp (81) 98811-6103. Fotos e vídeos da edição 2024 estão disponíveis em link fornecido pelo projeto.
As gravações para reportagens podem ser realizadas no Coletivo Unificados Pop Rua (Rua Major Codeceira, 74, Santo Amaro) ou no restaurante Portal da Picanha (R. Dr. José Maria, 911 – Rosarinho), ambos apoiadores da ação.
