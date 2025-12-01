Maquiagens para arrasar no Natal em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tendência aposta em dourado, pele glow e tons vibrantes para criar makes duradouras e cheias de brilho nas celebrações de fim de ano

O clima de Natal costuma despertar aquela vontade de ousar um pouco mais, né?

Texturas cintilantes, iluminadores marcantes e sombras que refletem a luz aparecem como protagonistas das produções desta época.

As maquiagens de fim de ano seguem esse movimento: pele radiante, olhos luminosos e finais que combinam com a atmosfera afetiva das festas.

Maquiagens para o Natal

Entre jantares em família e encontros com amigos, a busca é por uma make que dure a noite inteira, valorize a beleza natural e entregue acabamento profissional sem complicações. O dourado segue firme como o tom favorito da temporada e o vermelho, sempre clássico, retorna em versões repaginadas, com diferentes texturas e intensidade. A brincadeira entre brilho, cor e pele glow abre espaço para experimentar novos estilos.

De olho nessa tendência, a Catharine Hill preparou uma seleção de produtos pensada para construções festivas. A curadoria reúne itens de alta performance, pigmentação intensa e longa duração, acompanhando desde os visuais iluminados até as propostas mais glamourosas.

Clássico Iluminado: pele radiante e natural para a noite de Natal

Para quem prefere uma beleza mais suave, a ideia é investir em uma pele uniforme e luminosa. A base em bastão Paint Stick apresenta disfarce óptico e espalha com facilidade, criando um ponto de partida prático. O Pó Translúcido Nomark ajuda a controlar o brilho ao longo da noite.

O Iluminador compacto em pó finaliza com pontos de luz que ganham destaque em fotos e vídeos durante a ceia.

Make dourada: olhos no protagonismo com brilhos e texturas metálicas

Os tons clássicos do Natal inspiram esta proposta, que foca no dourado como centro da produção. A Paleta de Sombras 30 cores reúne opções cintilantes ideais para um olho marcante. O Iluminador Stick intensifica o brilho sob qualquer iluminação. Para completar, o Lip Gloss Cherry Jelly entrega o toque final com acabamento brilhante e elegante, criando uma make sofisticada.

Toque Vermelho: boca marcante para quem ama personalidade

Para quem prefere destacar os lábios, a combinação é simples e eficaz. Pele neutra e boca vibrante formam um duo clássico. O Batom Líquido Cherry Bomb traz o vermelho tradicional das festas com conforto e longa duração. Para acompanhar, a Máscara de Cílios Chill Lift Peel Off constrói volume natural e realça o olhar sem competir com a cor dos lábios.

Todos os produtos estão disponíveis nos principais sites de beleza do Brasil, além da sede da Catharine Hill, na Rua Maquerobi, 141, Vila da Saúde, em São Paulo.