Priscila Senna é uma das parcerias do novo projeto de Anitta

Cantora pernambucana colabora na faixa "Cheio de Vontade", presente do próximo EP de Carnaval da carioca, intitulado "Ensaios da Anitta"

A cantora pernambucana Priscila Senna marca mais uma conquista ao colaborar com Anitta em uma faixa do próximo EP de Carnaval da carioca, intitulado "Ensaios da Anitta".

A faixa se chama "Cheio de Vontade", e será lançada juntamente ao EP, nesta quinta-feira (4), às 21h.

"Estou muito feliz e realizada com esse feat. Não via a hora de poder contar para todo mundo! É um sonho mesmo. Eu admiro muito a Anitta e já tinha vontade de gravar algo com ela há bastante tempo. Quando recebi o convite para lançarmos juntas 'Cheio de Vontade', fiquei emocionada. É uma música que já nasceu especial, porque os nossos fãs torceram muito por isso", diz Priscila Senna.

Mistura de ritmos

Ao apresentar o projeto, Anitta explicou o conceito que guia o EP e a mistura de ritmos que traduz sua identidade carnavalesca.

"Meu carnaval é feito de muitos ritmos e influências diferentes, vocês sabem. As novas músicas ressaltam essa riqueza. As batidas vão do funk ao tecnomelody, do piseiro à música eletrônica. Puro suco da festa mais brasileira do mundo", adianta a cantora.

Promessa

A aproximação entre as artistas ganhou força no início deste ano, quando Priscila participou dos Ensaios da Anitta no Recife. Na ocasião, Anitta já comentou sobre uma possível colaboração entre as duas.

"Meus fãs souberam que a Anitta faria o Ensaios em Recife e fizeram uma campanha, comentaram muito sugerindo o meu nome. Ela me convidou e, quando nos conhecemos, foi uma conexão muito especial", lembra Priscila.

Recentemente, Senna lançou "15 ANOS – TBT DA MUSA", com participações de Simone Mendes, Maiara e Maraisa, Iguinho e Lulinha, Léo Foguete, Pablo e Liniker, que inclusive, junto com Priscila lançou o hit "Pote de Ouro".

