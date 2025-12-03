Spotify lança Wrapped 2025 com retrospectiva personalizada para usuários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Plataforma liberou nesta quarta (3) a tradicional lista anual com artistas, músicas e gêneros mais ouvidos, além de novos recursos interativos

O Spotify liberou, nesta quarta-feira (3), o Wrapped 2025, compilação anual que reúne os hábitos de audição de cada usuário ao longo do ano e apresenta rankings personalizados com músicas, artistas, podcasts e gêneros mais escutados na plataforma.

A retrospectiva, que já se tornou uma das ações mais aguardadas pelos assinantes do serviço, passou a aparecer automaticamente no aplicativo e no site. Cada usuário recebe cartões e gráficos que mostram desde as faixas mais tocadas até o total de minutos ouvidos, além do tradicional Top 5 de artistas.

Novidades deste ano

Neste ano, o Wrapped traz novamente elementos interativos e compartilháveis nas redes sociais. Os dados são organizados em formato de stories, com destaque para padrões de escuta que variam entre humor, rotina e preferências musicais ao longo dos meses.

A edição de 2025 também inclui estatísticas sobre álbuns mais ouvidos, permitindo visualizar os mais reproduzidos e o tempo total dedicado a cada tipo de conteúdo.

O conteúdo pode ser acessado diretamente pela página inicial do aplicativo ou pela aba "Seu 2025 no Spotify". Os usuários podem salvar suas playlists personalizadas e compartilhar as imagens geradas nas redes sociais.

