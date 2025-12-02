Recife Antigo tem último arrastão do frevo do ano com a Mulher do Dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Troça desfila acompanhada pela Orquestra Henrique Dias, com concentração em frente ao Paço do Frevo, na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife

O Paço do Frevo realiza, no domingo (7), o último "Arrastão do Frevo" do ano, com a Troça Carnavalesca Mista A Mulher do Dia.

A concentração ocorre de 15h30, em frente ao Paço do Frevo, na Praça do Arsenal, com saída às 16h em cortejo pelas ruas do Bairro do Recife. A troça desfila acompanhada pela Orquestra Henrique Dias.

Criada na década de 1950 e oficializada em 1967, surgiu com o propósito de marcar a presença feminina no Carnaval, levando às ruas uma personagem que simboliza resistência, celebração e protagonismo das mulheres foliãs.

Idealizada por Lula Curimba, Rodolfo Medeiros, Penininho e Julião das Máscaras, responsável pela confecção da escultura da agremiação, A Mulher do Dia tornou-se uma figura emblemática do Carnaval pernambucano e ganhou o apelido de Monalisa de Olinda.

Suas vestes carregam simbolismos ligados à cultura afro-brasileira, com o azul em homenagem a Iemanjá e o amarelo em referência a Oxum, além do característico dente de ouro, que reforça sua relação com o Homem da Meia-Noite.

Inclusão

Em celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado nesta quarta-feira (3), o Paço do Frevo realiza, a partir das 14h, a Aula-ensaio da Troça Como Tu Tamo Aqui, agremiação que propõe acessibilidade e inclusão na folia.

A atividade convida pessoas com e sem deficiência para uma vivência aberta que começa com conversa e apresentação musical do maestro Parrô Mello e da Orquestra na Levada do Frevo, no terceiro andar do museu.

Anne Costa, coordenadora da Escola do Paço, conduzirá uma vivência de dança seguida por ensaio aberto da troça pelas ruas do Bairro do Recife, a partir das 16h.

Reverbo

MÚSICA Mostra de música pernambucana Reverbo - MAX LEVAY/DIVULGAÇÃO

Uma das iniciativas da música autoral contemporânea no país, a Mostra Autoral Reverbo chega ao Paço do Frevo, na quinta-feira (4), em uma edição inteiramente dedicada ao Frevo autoral, unindo criações inéditas e canções já conhecidas, compostas pelos artistas do coletivo, como "Me dê", "Revólver", "Morrer em Pernambuco", "Frevo de Inverno" e "Frevo Feito Pra Pular Fevereiro".

Criado em 2016 pelo compositor e produtor Juliano Holanda e pela produtora Mery Lemos, a Reverbo é um coletivo que conecta artistas de diferentes regiões de Pernambuco.

No Paço, o show reúne Juliano Holanda, Flaira Ferro, Martins, PC Silva, Vinícius Barros, Larissa Lisboa, Gabi da Pele Preta, Tonfil, Isabela Moraes, Joana Terra, Mayra Clara, Rogéria Dera, Revorêdo, Euzé, Mayara Pera, Una, Álefe, Mazuli, Lucas Torres e Marcelo Rangel.

