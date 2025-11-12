Paço do Frevo cria selo musical para lançar novos e consagrados nomes do ritmo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Selo Paço do Frevo & Muzak Music abrangerá produções musicais já desenvolvidas no museu, como as realizadas por meio do projeto Fábrica do Frevo

Clique aqui e escute a matéria

O Paço do Frevo deu mais um passo na difusão do patrimônio imaterial da humanidade, uma das principais missões dos museus contemporâneos, com o lançamento de um selo musical em parceria com a Muzak Music.

O Selo Paço do Frevo & Muzak Music amplia o alcance da produção musical local ao disponibilizar, nas plataformas de streaming, frevos de artistas novatos e também de nomes já consolidados.

A iniciativa abrangerá produções musicais já desenvolvidas no museu, como as realizadas por meio do projeto Fábrica do Frevo, que anualmente lança editais para residências artísticas de novos criadores.

Residências darão origem a EPs

Atualmente em sua terceira edição, a Fábrica do Frevo tem versões voltadas à música e à dança. Os artistas selecionados desenvolvem obras inéditas com acompanhamento profissional. Até agora, os resultados eram divulgados no canal do Paço no YouTube.



Com o novo selo, esses trabalhos passarão a ser lançados em formato de EP nas plataformas digitais, com maior alcance e profissionalismo.

Além disso, será criado um novo edital voltado a artistas já consagrados do frevo — enquanto o edital anterior continua dedicado a quem está iniciando a carreira.

Leia Também Como o Paço do Frevo se tornou o museu público mais visitado do Recife

"O selo é algo superimportante, pois envolve a difusão dos frevos. Somos um centro de salvaguarda: estamos aqui para cuidar, mas também para divulgar. Existem muitos frevos que ainda não foram lançados, composições novas que farão parte desse projeto", explica Luciana Félix, diretora do Paço do Frevo.

"A percepção da necessidade do selo surgiu a partir de muitas conversas, muita escuta com o pessoal daqui, com a comunidade do frevo e da música em geral. Encaramos isso como uma missão de salvaguarda", completa.

Primeiros lançamentos

Isadora Melo se apresenta no RioMar Recife no dia 11 de junho - Luara Olívia

O primeiro lançamento do selo é o EP "No Compasso do Frevo", composição de Rafael Marques e Isadora Melo, criada para a exposição permanente Frevo Vivo, em cartaz no Paço. O trabalho apresenta a mesma faixa interpretada nos três ritmos tradicionais: frevo de rua, frevo-canção e frevo de bloco. O lançamento ocorreu nesta quarta-feira (12).

Um segundo lançamento já está previsto: obras criadas na edição 2025 da Fábrica do Frevo chegarão às plataformas digitais no dia 29 de novembro.

Funcionamento

O Paço do Frevo fica na Praça do Arsenal da Marinha, no Recife Antigo, e funciona de terça a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados e domingos, das 11h às 18h.

Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), com entrada gratuita às terças-feiras.