Paço do Frevo cria selo musical para lançar novos e consagrados nomes do ritmo
Selo Paço do Frevo & Muzak Music abrangerá produções musicais já desenvolvidas no museu, como as realizadas por meio do projeto Fábrica do Frevo
O Paço do Frevo deu mais um passo na difusão do patrimônio imaterial da humanidade, uma das principais missões dos museus contemporâneos, com o lançamento de um selo musical em parceria com a Muzak Music.
O Selo Paço do Frevo & Muzak Music amplia o alcance da produção musical local ao disponibilizar, nas plataformas de streaming, frevos de artistas novatos e também de nomes já consolidados.
A iniciativa abrangerá produções musicais já desenvolvidas no museu, como as realizadas por meio do projeto Fábrica do Frevo, que anualmente lança editais para residências artísticas de novos criadores.
Residências darão origem a EPs
Atualmente em sua terceira edição, a Fábrica do Frevo tem versões voltadas à música e à dança. Os artistas selecionados desenvolvem obras inéditas com acompanhamento profissional. Até agora, os resultados eram divulgados no canal do Paço no YouTube.
Com o novo selo, esses trabalhos passarão a ser lançados em formato de EP nas plataformas digitais, com maior alcance e profissionalismo.
Além disso, será criado um novo edital voltado a artistas já consagrados do frevo — enquanto o edital anterior continua dedicado a quem está iniciando a carreira.
"O selo é algo superimportante, pois envolve a difusão dos frevos. Somos um centro de salvaguarda: estamos aqui para cuidar, mas também para divulgar. Existem muitos frevos que ainda não foram lançados, composições novas que farão parte desse projeto", explica Luciana Félix, diretora do Paço do Frevo.
"A percepção da necessidade do selo surgiu a partir de muitas conversas, muita escuta com o pessoal daqui, com a comunidade do frevo e da música em geral. Encaramos isso como uma missão de salvaguarda", completa.
Primeiros lançamentos
O primeiro lançamento do selo é o EP "No Compasso do Frevo", composição de Rafael Marques e Isadora Melo, criada para a exposição permanente Frevo Vivo, em cartaz no Paço. O trabalho apresenta a mesma faixa interpretada nos três ritmos tradicionais: frevo de rua, frevo-canção e frevo de bloco. O lançamento ocorreu nesta quarta-feira (12).
Um segundo lançamento já está previsto: obras criadas na edição 2025 da Fábrica do Frevo chegarão às plataformas digitais no dia 29 de novembro.
Funcionamento
