Cultura | Notícia

Caixa Cultural Recife abre o IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco

Com o tema "Planeta de Todos", mostra reúne 120 obras de 21 países e promove debate sobre meio ambiente, sustentabilidade e desafios globais

Por JC Publicado em 03/12/2025 às 9:40 | Atualizado em 03/12/2025 às 10:05
Caixa Cultural Recife
Caixa Cultural Recife - Renato Ramos/JC Imagem

A Caixa Cultural Recife inaugura, no dia 9 de dezembro de 2025, o IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco (SIHG-PE), consolidado como um dos principais eventos do gênero no Brasil.

A abertura acontece às 19h, com presença do cartunista e curador Samuca Andrade, ocasião em que serão anunciados os vencedores e as menções honrosas desta edição.

Com o tema “Planeta de Todos”, o salão buscou provocar reflexões sobre questões ambientais e recebeu mais de 970 inscrições, enviadas por 480 artistas de 44 países.

Após avaliação de um júri local, 120 obras foram selecionadas para compor a mostra. O Brasil lidera a lista de participantes aprovados (55), seguido por Espanha e Turquia (8 cada), Irã e Sérvia (5 cada).

As categorias desta edição incluem cartum, caricatura e quadrinhos. Em destaque, a categoria caricatura homenageia personalidades que marcaram a defesa do meio ambiente, dentro do subtema “Ambientalistas”.

Entre os retratados estão Chico Mendes, Ailton Krenak, Jacques Cousteau, Greta Thunberg e Nzambi Matee – nomes que simbolizam a luta global por um planeta sustentável.

Divulgação
Exposição reúne obras de 21 países e destaca artistas que refletem, por meio do humor gráfico, os desafios ambientais do planeta. - Divulgação

Além da exposição principal, o evento oferece atividades gratuitas ao público, como visitas guiadas, sessões de caricaturas ao vivo e venda de publicações independentes, ampliando o contato dos visitantes com diferentes linguagens gráficas. A programação completa está disponível no site da Caixa Cultural Recife e no perfil @caixaculturalrecife no Instagram.

O júri da etapa final reúne artistas reconhecidos no Brasil e no exterior – Ana Luiza Koehler, Juan Francisco Miranda, Bennê Oliveira, Lute, JBosco e Omar Zevallos – que também terão obras exibidas em diálogo com os trabalhos selecionados.

