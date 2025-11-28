CAIXA Cultural Recife recebe "O Baile do Simonal" com Simoninha em dezembro
O show revisita a obra de Wilson Simonal, um dos principais nomes da música brasileira entre as décadas de 1960 e 1970
A CAIXA Cultural Recife será palco, nos dias 20 e 21 de dezembro de 2025, do espetáculo “O Baile do Simonal”, comandado pelo cantor Simoninha.
O show revisita a obra de Wilson Simonal, um dos principais nomes da música brasileira entre as décadas de 1960 e 1970, conhecido pela mistura de samba, soul e swing.
Patrocinado pela CAIXA e pelo Governo Federal, o projeto apresenta um repertório que inclui sucessos como “Mamãe Passou Açúcar em Mim” e “Nem Vem que Não Tem”, além de releituras de clássicos de artistas como Jorge Ben Jor, Rita Lee, Tim Maia, Djavan e Gilberto Gil.
A apresentação contará com Simoninha acompanhado de um quarteto de músicos.
Criado por Simoninha e Max de Castro, o projeto teve início em 2009, com o lançamento de um álbum ao vivo que reuniu participações como Caetano Veloso e Seu Jorge.
Desde então, o formato tem circulado pelo país como uma homenagem à fase conhecida como “pilantragem”, período marcado pelo groove e pela estética musical que consagrou Simonal.
Serviço
O Baile do Simonal – com Simoninha
Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505 – Bairro do Recife
Datas: 20 e 21 de dezembro de 2025
Horários: Sábado (20): 18h e 20h ; Domingo (21): 18h
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e demais públicos previstos em lei)
Vendas: a partir de 12/12/2025, às 12h
Duração: 90 minutos
Classificação: 16 anos
Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalrecife
Acessibilidade: espaço com recursos para pessoas com deficiência