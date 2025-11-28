CAIXA Cultural Recife recebe "O Baile do Simonal" com Simoninha em dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O show revisita a obra de Wilson Simonal, um dos principais nomes da música brasileira entre as décadas de 1960 e 1970

A CAIXA Cultural Recife será palco, nos dias 20 e 21 de dezembro de 2025, do espetáculo “O Baile do Simonal”, comandado pelo cantor Simoninha.

O show revisita a obra de Wilson Simonal, um dos principais nomes da música brasileira entre as décadas de 1960 e 1970, conhecido pela mistura de samba, soul e swing.

Patrocinado pela CAIXA e pelo Governo Federal, o projeto apresenta um repertório que inclui sucessos como “Mamãe Passou Açúcar em Mim” e “Nem Vem que Não Tem”, além de releituras de clássicos de artistas como Jorge Ben Jor, Rita Lee, Tim Maia, Djavan e Gilberto Gil.

A apresentação contará com Simoninha acompanhado de um quarteto de músicos.

Criado por Simoninha e Max de Castro, o projeto teve início em 2009, com o lançamento de um álbum ao vivo que reuniu participações como Caetano Veloso e Seu Jorge.

Desde então, o formato tem circulado pelo país como uma homenagem à fase conhecida como “pilantragem”, período marcado pelo groove e pela estética musical que consagrou Simonal.

Serviço

O Baile do Simonal – com Simoninha



Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505 – Bairro do Recife



Datas: 20 e 21 de dezembro de 2025



Horários: Sábado (20): 18h e 20h ; Domingo (21): 18h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e demais públicos previstos em lei)



Vendas: a partir de 12/12/2025, às 12h



Duração: 90 minutos



Classificação: 16 anos



Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalrecife



Acessibilidade: espaço com recursos para pessoas com deficiência