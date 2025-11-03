CAIXA Cultural Recife recebe Josyara e Martins no show "Deu Match"
De 5 a 8 de novembro, baiana e pernambucano apresentam composições autorais, releituras e músicas inéditas. Saiba mais detalhes aqui
A CAIXA Cultural Recife apresenta, de 5 a 8 de novembro (quarta a sábado), o show “Deu Match”, com a baiana Josyara e o pernambucano Martins, dois artistas que despontam entre os nomes mais promissores da nova cena musical brasileira. Os músicos trazem ao palco um repertório que mistura composições autorais, releituras de clássicos do cancioneiro brasileiro e faixas inéditas. O show conta com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.
Em circulação iniciada em março, “Deu Match” já passou pelas unidades da CAIXA Cultural do Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, São Paulo e Fortaleza. O encontro entre os artistas nasceu no Festival Rec-Beat, no Recife, onde perceberam uma conexão musical imediata, um “match musical” que cruzou suas trajetórias em um espetáculo que celebra a força e a diversidade da música autoral nordestina.
Com direção artística de André Brasileiro e direção musical assinada pelos próprios artistas, “Deu Match” é um espetáculo marcado por interpretações ao som de vozes, violões e rabeca, em um repertório que passeia pela musicalidade regional e contemporânea, criando uma sonoridade única e potente.
O público ouvirá músicas de autoria de Cátia de França, Carlinhos Brown, Chico César, Geraldo Azevedo, Trio Nordestino e composições autorais como o single “Deu Match”, parceria que dá nome ao projeto.
Sobre os artistas
Josyara, natural de Juazeiro (BA), é cantora, compositora, instrumentista e produtora musical. Seu trabalho é marcado por um violão percussivo e potente, e por letras que refletem seu cotidiano com sensibilidade. Lançou os álbuns “Mansa Fúria” (2018), “ÀdeusdarÁ” (2022) e “AVIA” (2025), além do EP “Mandinga Multiplicação”, com releituras da Timbalada. Já se apresentou em festivais como Coala, Rec-Beat, Primavera Sound e MADA, e venceu o prêmio WME como Revelação.
Martins, cantor e compositor pernambucano, é reconhecido por sua voz doce e presença marcante. Suas músicas já foram gravadas por nomes como Ney Matogrosso, Simone, Daniela Mercury e Margareth Menezes. Lançou os álbuns “Martins” (2019) e “Interessante e Obsceno” (2023) e teve o single “Jardim da Fantasia” na trilha da novela “Renascer”. É considerado um dos principais nomes da nova cena musical nordestina.
Serviço
Show: “Deu Match” com Josyara e Martins
Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Período: de 5 a 8 de novembro (quarta a sábado), às 20h
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia – clientes CAIXA e casos previstos em lei), disponíveis no site CAIXA Cultural
Classificação indicativa: Livre para todos os públicos
Acessibilidade: Acesso para pessoas com deficiência
Sessão com Libras: 7 de novembro (sexta-feira)