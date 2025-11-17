Caixa Cultural Recife recebe temporada do espetáculo "Para Meu Amigo Branco"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordando a questão do racismo no ambiente escolar, montagem será apresentada em seis sessões, entre os dias 20 e 29 de novembro

A Caixa Cultural Recife recebe em novembro, de 20 a 22 e de 27 a 29 (quintas, sextas e sábados), o espetáculo “Para Meu Amigo Branco”.

Transportando o debate sobre racismo para o ambiente escolar, a montagem fará seis apresentações na capital pernambucana. A temporada tem patrocínio da Caixa e do Governo do Brasil.

A peça estreia na quinta-feira (20), às 18h. Nas demais apresentações, o horário será às 20h. As sessões dos dias 21 e 28 (sextas) contarão com intérprete de libras e debate, após o espetáculo.

A trama se desenrola a partir de uma confusão entre colegas de sala, que termina com uma garota de oito anos sendo vítima de racismo.

Enquanto a escola prefere tratar o episódio como bullying, seu pai, interpretado por Marcelo Dog, entra em cena para convencer a comunidade escolar de que a situação foi ainda mais grave.

O impasse ganha novos contornos quando um pai branco, interpretado por Fernão Lacerda, inicialmente solidário à causa, muda de comportamento, ao descobrir que seu filho é o responsável pela agressão.

A direção é de Rodrigo França que assina, com Mery Delmond, a dramaturgia do espetáculo. Inspirado no livro homônimo do jornalista e ativista social Manoel Soares, o texto confronta personagens brancos e negros sobre a questão do racismo e suas implicações na vida cotidiana de todos.

“A peça clama por dignidade, defendendo que só é possível respeitar o outro se enxergarmos a humanidade dele”, defende o autor e diretor Rodrigo França. “Queremos provocar reflexões e debates que vão além do palco, ecoando na vida cotidiana, para que possamos mostrar as fissuras da sociedade, que está longe de ser justa e igualitária”, pontua.

Nesse embate entre passado e futuro, vítimas e algozes do preconceito, o público não fica só assistindo e também acaba entrando em cena, para compor o ambiente escolar mobilizado ao redor do debate, enquanto os personagens circulam pela plateia, durante o desenrolar da trama.

A peça “Para Meu Amigo Branco” está em circulação pelo país desde 2023 e já subiu aos palcos do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. A montagem foi indicada ao Prêmio Shell de melhor cenário.

Serviço:

[Espetáculo] Para Meu Amigo Branco;

Local: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife;

Estreia: 20 de novembro (quinta), às 18h;

Temporada: dias 21 e 22/11 e de 27 a 29/11 (quinta, sexta e sábado) - 20h;

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei), à venda no site Caixa Cultural.

Duração: 80 minutos

Informações: Instagram @caixaculturalrecife

Patrocínio: Caixa e Governo do Brasil

* As sessões dos dias 21 e 28 contarão com intérprete de libras e debate, após o espetáculo.