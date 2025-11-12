Priscila Senna embarca para o Grammy Latino e será a primeira artista do brega pernambucano na cerimônia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantora é uma das das intérpretes do álbum "CAJU", de Liniker, indicado à categoria Álbum do Ano, a mais importante da premiação

A cantora pernambucana Priscila Senna embarcou nesta semana para Las Vegas, nos Estados Unidos, onde participa da 26ª edição do Grammy Latino, que será realizada no dia 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena.

Priscila é uma das intérpretes do álbum "CAJU", de Liniker, indicado à categoria Álbum do Ano, a mais importante da premiação. A artista participa da faixa "Pote de Ouro".

Como noticiado pelo JC, Priscila recebeu o convite em outubro e, desde então, correu contra o tempo para resolver os trâmites burocráticos da viagem, como a emissão do passaporte e do visto americano.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou a emoção de viver o momento:

"Indo pra Las Vegas! Minha primeira vez fora do país, pra realizar um grande sonho! Quero agradecer à Liniker e a toda a sua equipe por esse convite e por essa parceria tão especial."

Pernambucanos entre os indicados

Outros nomes de Pernambuco também figuram entre os finalistas do Grammy Latino 2025. A categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa reúne quatro pernambucanos entre os cinco indicados:

Joyce Alane – Casa Coração

Natascha Falcão – Universo de Paixão

Fitti – Transespacial

João Gomes, com o projeto Dominguinho, ao lado de Mestrinho e Jota.Pê

Na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, o pernambucano Léo Foguete, natural de Petrolina, também representa o Estado com o disco Obrigado, Deus.

