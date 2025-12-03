Tributo aos festivais da MPB chega ao Recife com Leandro Silva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sob o comando do pernambucano Leandro Silva, tributo em homenagem aos artistas da MPB acontece no bairro do Recife neste fim de semana

Clique aqui e escute a matéria

O Recife será palco de um reencontro marcante para a história da música brasileira. Neste domingo (14), a Livraria Jaqueira recebe o espetáculo "Festivais da MPB", a partir das 16h, sob o comando do pernambucano Leandro Silva.

Com um projeto inspirado nas décadas de 1960, 1970 e 1980, o artista integra um repertório que ultrapassa gerações.

Leia Também Caixa Cultural Recife abre o IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco

Leandro iniciou sua carreira ainda com 16 anos e, atualmente, possui licenciatura em Música pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além da formação em curso técnico pelo Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife - CPCMR, tendo dividido palco com diversas figuras de peso do cenário, como Naná Vasconcelos, Antônio Carlos Nóbrega, Emílio Santiago, Elba Ramalho, Paulo Diniz, Spok Frevo Orquestra, Jorge de Altinho e Nena Queiroga.

Além de um dia com muita música, um telão também será exibido durante o espetáculo, com depoimentos de artistas e produtores que participaram da era dos festivais, letras e fichas técnicas completas das músicas.

“É mais que um show, é uma experiência coletiva, que reconecta gerações em torno de um legado que ainda pulsa”, destaca a produção.

Festivais da MPB