Tributo aos festivais da MPB chega ao Recife com Leandro Silva
Sob o comando do pernambucano Leandro Silva, tributo em homenagem aos artistas da MPB acontece no bairro do Recife neste fim de semana
Por
Bianca Tavares
Publicado em 03/12/2025 às 10:20
| Atualizado em 03/12/2025 às 11:48
O Recife será palco de um reencontro marcante para a história da música brasileira. Neste domingo (14), a Livraria Jaqueira recebe o espetáculo "Festivais da MPB", a partir das 16h, sob o comando do pernambucano Leandro Silva.
Com um projeto inspirado nas décadas de 1960, 1970 e 1980, o artista integra um repertório que ultrapassa gerações.
Leandro iniciou sua carreira ainda com 16 anos e, atualmente, possui licenciatura em Música pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além da formação em curso técnico pelo Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife - CPCMR, tendo dividido palco com diversas figuras de peso do cenário, como Naná Vasconcelos, Antônio Carlos Nóbrega, Emílio Santiago, Elba Ramalho, Paulo Diniz, Spok Frevo Orquestra, Jorge de Altinho e Nena Queiroga.
Além de um dia com muita música, um telão também será exibido durante o espetáculo, com depoimentos de artistas e produtores que participaram da era dos festivais, letras e fichas técnicas completas das músicas.
“É mais que um show, é uma experiência coletiva, que reconecta gerações em torno de um legado que ainda pulsa”, destaca a produção.
Festivais da MPB
- Quando: Domingo, 14 de dezembro
- Onde: Livraria Jaqueira, Rua Madre de Deus, 110, Recife
- Horário:16h
- Ingressos: Sympla.com