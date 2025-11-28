Rota do Mar assina looks do AMZ Face, concurso da Amazing Model voltado à descoberta de novos rostos para campanhas de moda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento reúne scouts internacionais no Cais do Sertão e destaca novos talentos da moda, com a Rota do Mar assinando parte dos figurinos.

A Amazing Model realizou, na última quinta-feira (27), no Cais do Sertão, mais uma edição do AMZ Face, concurso voltado à descoberta de novos rostos para ações e campanhas de moda.

Idealizado por Viviani Soratto, CEO da agência, o evento reuniu representantes de importantes players do mercado internacional, como Elite (Nova York), Premier (Londres), Evol (São Paulo), Oui Management (Paris) e The Agency (Milão).

Ao todo, 15 semifinalistas disputaram a atenção dos scouts, desfilando figurinos assinados por marcas parceiras, entre elas a Rota do Mar, que apoia a iniciativa desde o início e vestiu três modelos nesta edição.

Rota do Mar assina look da edição 2025 do AMZ Face, da Amazing Model. - Foto: Bieco Garcia/Cortesia

Para Viviani Soratto, o AMZ Face reforça o propósito da agência de impulsionar novas carreiras e fortalecer a moda produzida em Pernambuco. “É um projeto muito especial, é o nosso filho. Ele vem regado de muito amor e de muita comunicação e continuidade no trabalho da Amazing. Hoje temos muitos parceiros somando forças, e um dos grandes é a Rota do Mar, que fica no Agreste de Pernambuco, uma região extremamente rica em moda autoral. A Amazing está aqui para celebrar junto com essas marcas e estamos numa expectativa muito grande”, destacou.

Representando a Rota do Mar, a coordenadora de marketing Jussara Daniel celebrou a participação no evento. “A marca vem enaltecendo a moda e não poderia ficar de fora. A Amazing traz novos talentos e faz com que a moda se expanda, cresça e se dissemine por muitos lugares. Foi uma satisfação enorme participar”, afirmou.

A estilista Bruna Melo explicou as referências que guiaram os looks apresentados pela marca. “Trouxemos uma pegada esportiva e também a artesania, apresentando tendências do momento. São peças que reforçam esse lado esportivo, como o futebol, que marcou a história da Rota do Mar”, comentou.

Rota do Mar assina looks para o AMZ Face, da Amazing Model. - Foto: Bieco Garcia/Cortesia

Jurada do concurso, a modelo Luana Morato destacou a responsabilidade de avaliar jovens talentos e a força da nova geração. “É uma grande responsabilidade, porque sabemos que estamos lidando com pessoas muito jovens que carregam sonhos, e eu já fui essa menina. Este ano houve muito potencial, foi realmente difícil escolher. Sinto que, independentemente da colocação, temos aqui um grupo muito talentoso, e estou na torcida, como sempre”, concluiu.

O grande vencedor da noite foi Patrick de Sousa, escolhido pelo júri como o novo destaque do AMZ Face e apontado como uma das apostas mais promissoras para o mercado fashion.