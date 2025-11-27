fechar
Agenda | Notícia

Maria Meira inaugura escritório de arquitetura no Recife

A arquiteta anuncia a chegada de uma nova fase na carreira, com o lançamento do seu próprio escritório no dia 03 de dezembro; confira

Por Bianca Tavares Publicado em 27/11/2025 às 12:37
Imagem de Maria Meira
Imagem de Maria Meira - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Na próxima quarta-feira (03), a arquiteta Maria Meira Lins comemora o início de uma nova fase na sua trajetória profissional, com a inauguração do seu escritório, localizado em Boa Viagem, no Recife.

Leia Também

O evento contará com um open house especial para os convidados, com um toque minimalista e contemporâneo que reflete a carreira da profissional, além de muita funcionalidade, textura e afeto em suas produções.

Leia também

Dia Nacional do Supermercado 2025 reúne setor em noite de homenagens e palestra com Hortência
Evento

Dia Nacional do Supermercado 2025 reúne setor em noite de homenagens e palestra com Hortência
Now United encerra turnê no Brasil com casa cheia em Olinda
Agenda

Now United encerra turnê no Brasil com casa cheia em Olinda

Compartilhe

Tags