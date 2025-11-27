Orquestra Meninas e Meninos da Alegria encerra turnê com apresentações em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Orquestra Meninas e Meninos da Alegria chega às últimas etapas da segunda turnê com apresentações em duas cidades do Agreste de Pernambuco

O grupo, formado por crianças e adolescentes de comunidades rurais, se apresenta em Gravatá, no dia 3 de dezembro, no Polo Cultural, às 20h, e em Buíque, no dia 6 de dezembro, dentro da programação da Mostra nas Cordas da Poesia, às 18h.

Com o espetáculo “Tocando o Nordeste”, a orquestra mistura música, dança, teatro e poesia para destacar ritmos e manifestações tradicionais da região.

Desde agosto, o projeto passou por dez cidades e contabiliza mais de 10 mil espectadores, reunindo repertório que combina elementos do erudito e do popular.

A iniciativa integra o projeto Giral, desenvolvido pela ONG sediada em Glória do Goitá, e conta com patrocínio da BB Seguros.

Criada em 2022, a Orquestra Meninas e Meninos da Alegria já formou cerca de 200 jovens músicos, muitos deles filhos de agricultores, e mantém foco na formação artística aliada à inclusão social.

Para Luciana Garrone, gerente de Marketing Institucional e Mercadológico da Brasilseg, empresa BB Seguros, a ação reforça o papel da cultura como vetor de desenvolvimento.

“Cada apresentação mostra a força da arte como ferramenta de transformação e fortalecimento de identidades”, afirmou.

Com o encerramento da turnê, o projeto inicia a preparação de um novo espetáculo previsto para 2026, voltado à valorização da música popular e ao aprofundamento da formação artística de crianças e jovens do interior pernambucano.