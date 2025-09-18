Rota do Mar lança coleção "Caminhos Cruzados" com estampa exclusiva para o Verão 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A marca pernambucana celebra o litoral local e a cultura regional em opções masculinas, femininas e agênero, disponíveis em suas lojas próprias.

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (18), a Rota do Mar apresenta sua aposta para o verão 2026 com o lançamento da coleção “Caminhos Cruzados”.

A marca pernambucana destaca, entre suas novidades, uma estampa exclusiva da artista paulista Fernanda Peralta, que celebra a beleza do litoral local, incluindo a icônica igrejinha da Praia dos Carneiros, reforçando a conexão com a cultura e as raízes da região.

Imagem da coleção "Caminhos Cruzados" da Rota do Mar - Divulgação/Beatriz Xavier

A linha traz opções masculinas, femininas e agênero, disponíveis nas lojas próprias da marca em Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.

“A estampa aparece como estrela e guia, condensando mundos: igrejas plantadas à beira d’água, palmeiras que dividem espaço com barcos suspensos, arco-íris, luas e sóis que descem ao alcance das mãos. Surreal e fantástico. Tudo parece familiar, mas logo se revela outro, narrativas que não cabem apenas na geografia, um litoral que inventa sua própria paisagem e seu próprio tempo”, destaca a diretora criativa do Grupo Rota do Mar, Beatriz Xavier.

Imagem da coleção "Caminhos Cruzados" da Rota do Mar - Divulgação/Beatriz Xavier

“As peças representam um batismo de imagens. O calor, a sombra, a chama e a água encontram-se no tecido como quem se encontra no verão: suado, molhado, queimado de sol. Tudo é vivo e imperfeito. A estampa é quem marca, quem inicia, quem dá o tom da estação”, reforça o estilista Anderson Mateus, responsável por desenvolver a coleção ao lado da estilista Bruna Melo.



Lançamento da coleção “Caminhos Cruzados” da Rota do Mar

Imagem da coleção "Caminhos Cruzados" da Rota do Mar - Divulgação/Beatriz Xavier

Quando: a partir desta quinta, dia 18 de setembro de 2025

Onde: nas lojas próprias em Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe

Mais informações: www.rotadomar.com.br e nas redes sociais @rotadomar96.