Rota do Mar lança coleção "Caminhos Cruzados" com estampa exclusiva para o Verão 2026

A marca pernambucana celebra o litoral local e a cultura regional em opções masculinas, femininas e agênero, disponíveis em suas lojas próprias.

Por Bianca Tavares Publicado em 18/09/2025 às 11:57 | Atualizado em 18/09/2025 às 11:59
Imagem da coleção "Caminhos Cruzados" da Rota do Mar
Imagem da coleção "Caminhos Cruzados" da Rota do Mar - Divulgação/Beatriz Xavier

Nesta quinta-feira (18), a Rota do Mar apresenta sua aposta para o verão 2026 com o lançamento da coleção “Caminhos Cruzados”.

A marca pernambucana destaca, entre suas novidades, uma estampa exclusiva da artista paulista Fernanda Peralta, que celebra a beleza do litoral local, incluindo a icônica igrejinha da Praia dos Carneiros, reforçando a conexão com a cultura e as raízes da região.

Divulgação/Beatriz Xavier
Imagem da coleção "Caminhos Cruzados" da Rota do Mar - Divulgação/Beatriz Xavier

A linha traz opções masculinas, femininas e agênero, disponíveis nas lojas próprias da marca em Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.

“A estampa aparece como estrela e guia, condensando mundos: igrejas plantadas à beira d’água, palmeiras que dividem espaço com barcos suspensos, arco-íris, luas e sóis que descem ao alcance das mãos. Surreal e fantástico. Tudo parece familiar, mas logo se revela outro, narrativas que não cabem apenas na geografia, um litoral que inventa sua própria paisagem e seu próprio tempo”, destaca a diretora criativa do Grupo Rota do Mar, Beatriz Xavier.

Divulgação/Beatriz Xavier
Imagem da coleção "Caminhos Cruzados" da Rota do Mar - Divulgação/Beatriz Xavier

“As peças representam um batismo de imagens. O calor, a sombra, a chama e a água encontram-se no tecido como quem se encontra no verão: suado, molhado, queimado de sol. Tudo é vivo e imperfeito. A estampa é quem marca, quem inicia, quem dá o tom da estação”, reforça o estilista Anderson Mateus, responsável por desenvolver a coleção ao lado da estilista Bruna Melo.

Lançamento da coleção “Caminhos Cruzados” da Rota do Mar

Divulgação/Beatriz Xavier
Imagem da coleção "Caminhos Cruzados" da Rota do Mar - Divulgação/Beatriz Xavier

Quando: a partir desta quinta, dia 18 de setembro de 2025
Onde: nas lojas próprias em Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe
Mais informações: www.rotadomar.com.br e nas redes sociais @rotadomar96.

Divulgação/Beatriz Xavier
Imagem da coleção "Caminhos Cruzados" da Rota do Mar - Divulgação/Beatriz Xavier

