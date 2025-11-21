fechar
Agenda |

Nova aposta do forró, Jefferson Moura lança a faixa "Taxas Alteradas"as digitais

Artista da nova geração do forró disponibiliza a faixa nas plataformas digitais e reforça sua identidade musical com batida moderna

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 21/11/2025 às 23:05
Pernambucano Jefferson Moura, da nova geração do forró, lança nova música Taxas Alteradas nas plataformas digitais
Pernambucano Jefferson Moura, da nova geração do forró, lança nova música Taxas Alteradas nas plataformas digitais - Thiago Fidelis/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Destaque crescente da nova geração do forró romântico — mas também conhecido pela energia explosiva no palco — o pernambucano Jefferson Moura acaba de lançar nas plataformas digitais a sua nova aposta: “Taxas Alteradas”, composição de Alex Kasual, João Lima e Netinho Lima.

A música retrata, de forma divertida e sofrida ao mesmo tempo, como o corpo reage quando a saudade aperta: das emoções descompensadas ao coração acelerado, tudo por causa de um amor mal correspondido.

E o público abraçou a ideia. Desde o lançamento, o single vem acumulando excelentes números e ampliando ainda mais a presença de Jefferson no cenário do forró.

Antes desse novo hit, músicas como “Golpe da Sentada” e “Inesquecível Eu” já haviam conquistado uma legião de ouvintes, destacando-se pelo ritmo marcante e por letras que traduzem histórias reais — amores, desafios, recaídas e superações, sempre com o tempero inconfundível de sua sonoridade.

E tem novidade chegando: Jefferson já prepara sua música especial para o Carnaval 2026, que virá com um feat surpresa ao lado de um artista de grande expressão. A produção está a todo vapor, mas os detalhes ainda são mantidos em segredo.

Enquanto isso, “Taxas Alteradas” segue como a queridinha do momento. Durante os shows e nas redes sociais, Jefferson brinca com o público fazendo a mesma pergunta:

“O que alterou suas taxas de verdade? Álcool, fumaça ou saudade?”

A resposta é quase sempre a mesma: saudade, claro — e é nessa identificação que o hit se fortalece.

O resultado? A sofrência bate, o ritmo pega, e ninguém fica parado.

Quem é Jefferson Moura?

Natural de Jaboatão dos Guararapes (PE), Jefferson começou cantando na igreja, até que, em uma roda de amigos, soltou a voz e recebeu tantos elogios que decidiu seguir a carreira. Há pouco mais de três anos e meio, transformou o sonho em profissão — e desde então não parou mais.

Inspiração e Missão

Extrovertido desde criança, Jefferson sempre acreditou no poder da música como ferramenta para levar alegria e conforto às pessoas. Ele enxerga seu trabalho como uma forma de contar histórias reais e tocar quem vive as mesmas emoções retratadas em suas letras.

Parcerias e Versatilidade

O cantor já gravou com nomes de diferentes estilos. Entre eles:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Ovelha, no feat “No Talento (Sem Você Não Viverei)”, que une gerações e mostra sua versatilidade.
  • MC Jhenny, em “Deu Bem Certin”, reforçando sua pegada moderna e sua conexão com o forró atual.

Influências Musicais

Jefferson carrega na bagagem referências que moldaram seu estilo. Ele cita como maiores inspirações:

  • Luiz Gonzaga, seu ídolo máximo;
  • Wesley Safadão;
  • Xand Avião.

A técnica, a presença de palco e a energia contagiante desses artistas foram fundamentais para influenciar sua trajetória.

Leia Também

Leia também

Abertura do Verão Goiana 2026 inicia em Ponta de Pedras a partir desta sexta (21)
Agenda

Abertura do Verão Goiana 2026 inicia em Ponta de Pedras a partir desta sexta (21)
Péricles e Ferrugem escolhem Recife para a estreia da turnê "As Vozes"
LANÇAMENTO

Péricles e Ferrugem escolhem Recife para a estreia da turnê "As Vozes"

Compartilhe

Tags