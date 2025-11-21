Nova aposta do forró, Jefferson Moura lança a faixa "Taxas Alteradas"as digitais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Artista da nova geração do forró disponibiliza a faixa nas plataformas digitais e reforça sua identidade musical com batida moderna

Destaque crescente da nova geração do forró romântico — mas também conhecido pela energia explosiva no palco — o pernambucano Jefferson Moura acaba de lançar nas plataformas digitais a sua nova aposta: “Taxas Alteradas”, composição de Alex Kasual, João Lima e Netinho Lima.

A música retrata, de forma divertida e sofrida ao mesmo tempo, como o corpo reage quando a saudade aperta: das emoções descompensadas ao coração acelerado, tudo por causa de um amor mal correspondido.

E o público abraçou a ideia. Desde o lançamento, o single vem acumulando excelentes números e ampliando ainda mais a presença de Jefferson no cenário do forró.

Antes desse novo hit, músicas como “Golpe da Sentada” e “Inesquecível Eu” já haviam conquistado uma legião de ouvintes, destacando-se pelo ritmo marcante e por letras que traduzem histórias reais — amores, desafios, recaídas e superações, sempre com o tempero inconfundível de sua sonoridade.

E tem novidade chegando: Jefferson já prepara sua música especial para o Carnaval 2026, que virá com um feat surpresa ao lado de um artista de grande expressão. A produção está a todo vapor, mas os detalhes ainda são mantidos em segredo.

Enquanto isso, “Taxas Alteradas” segue como a queridinha do momento. Durante os shows e nas redes sociais, Jefferson brinca com o público fazendo a mesma pergunta:



“O que alterou suas taxas de verdade? Álcool, fumaça ou saudade?”



A resposta é quase sempre a mesma: saudade, claro — e é nessa identificação que o hit se fortalece.

O resultado? A sofrência bate, o ritmo pega, e ninguém fica parado.

Quem é Jefferson Moura?

Natural de Jaboatão dos Guararapes (PE), Jefferson começou cantando na igreja, até que, em uma roda de amigos, soltou a voz e recebeu tantos elogios que decidiu seguir a carreira. Há pouco mais de três anos e meio, transformou o sonho em profissão — e desde então não parou mais.

Inspiração e Missão

Extrovertido desde criança, Jefferson sempre acreditou no poder da música como ferramenta para levar alegria e conforto às pessoas. Ele enxerga seu trabalho como uma forma de contar histórias reais e tocar quem vive as mesmas emoções retratadas em suas letras.

Parcerias e Versatilidade

O cantor já gravou com nomes de diferentes estilos. Entre eles:

Ovelha, no feat “No Talento (Sem Você Não Viverei)”, que une gerações e mostra sua versatilidade.

MC Jhenny, em “Deu Bem Certin”, reforçando sua pegada moderna e sua conexão com o forró atual.

Influências Musicais

Jefferson carrega na bagagem referências que moldaram seu estilo. Ele cita como maiores inspirações:

Luiz Gonzaga, seu ídolo máximo;

Wesley Safadão;

Xand Avião.

A técnica, a presença de palco e a energia contagiante desses artistas foram fundamentais para influenciar sua trajetória.