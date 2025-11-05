Café Empresarial da Fecomércio-PE destaca tendências que moldam o futuro das vendas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com palestra de Eduardo Duke, o Café Empresarial reúne empreendedores para debater os desafios e oportunidades de um mercado em transformação.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), por meio do Instituto Fecomércio, realiza no dia 5 de novembro mais uma edição do Café Empresarial, que neste ano traz como tema “O Futuro das Vendas”.

O encontro acontece das 8h30 às 12h, na sede da Fecomércio-PE, localizada na Avenida Visconde de Suassuna, 265, no bairro de Santo Amaro, no Recife.

O evento discute as transformações que estão redefinindo o comportamento do consumidor e exigindo novas estratégias comerciais das empresas. A programação conta com a participação do especialista em vendas Eduardo Duke, que ministra a palestra principal do encontro. Ele apresenta as principais tendências do setor e destaca os caminhos que os empresários precisam adotar para se adaptar às novas dinâmicas do mercado.

“Estamos falando sobre o futuro das vendas, na verdade, sobre um futuro que já começou. Esse novo cenário exige do empresário uma postura mais estratégica, mais tecnológica e, ao mesmo tempo, mais humana”, afirma Duke.

De acordo com o superintendente do Instituto Fecomércio, Ricardo Santos, o tema reforça o compromisso da instituição em promover debates que contribuam para o fortalecimento do empresariado pernambucano.

“O Café Empresarial é um espaço de aprendizado e troca de experiências. Trazer o tema do futuro das vendas é uma forma de preparar os empreendedores para os desafios e oportunidades de um mercado em constante transformação”, ressalta.