fechar
Agenda | Notícia

Caruaru será primeira parada da Caravana de Natal da Solar Coca-Cola

Quatro caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel saem da Estação Ferroviária de Caruaru a partir das 18h do próximo sábado (25).

Por Thallys Menezes Publicado em 22/10/2025 às 20:41
Caravana de Natal Solar Coca-Cola
Caravana de Natal Solar Coca-Cola - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Em Caruaru (PE), o Natal desembarca mais cedo. A cidade do agreste pernambucano recebe primeira ação da Caravana de Natal da Solar Coca-Cola este ano no próximo sábado (25), a partir das 18h. 

Com Papai Noel e Mamãe Noel como protagonistas, o desfile integra a campanha de Natal da Solar Coca-Cola, com o tema “Pegue uma Coca-Cola e Viva o Natal”.

Ao todo, serão quatro caminhões iluminados, que seguem o trajeto da Caravana desde a Estação Ferroviária. A Caravana parte em velocidade reduzida, com paradas estratégicas. O tempo total do percurso pode variar de acordo com o trânsito e as condições locais.

No Nordeste, os caminhões iluminados que transportam o Papai Noel e a Mamãe Noel percorrerão os nove estados, passando por quase 30 cidades com apresentações ao longo de três meses em capitais, municípios do interior e regiões metropolitanas. 

Leia Também

“Levar a magia do Natal para cada canto do país, começando por Caruaru, é um desafio emocionante. Este ano, com quatro caminhões iluminados e a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel, conseguimos transformar ruas e praças em pontos de encontro para toda a comunidade. Ver a alegria de crianças, jovens e adultos nos motiva a fazer cada parada especial e inesquecível”, afirma Natasha Castro, gerente de Marketing da Solar Coca-Cola.

Trajeto da Caravana de Natal da Solar Coca-Cola

  • Partida na Estação Rodoviária, na rua Silvino Macedo.
  • Rua Sen. Antônio José de Lima
  • Av. Rui Barbosa
  • Rua Sítio dos Moreiras
  • Av. Belém do São Francisco
  • Rotatória Romênia
  • Retorno à Estação Ferroviária, pela rua Silva Filho

Serviço

Caravana de Natal da Solar Coca-Cola em Caruaru

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saída: a partir das 18h da Estação Ferroviária

Trajeto: Shopping Difusora, Via Parque, Feira da Coab - Av. Caruaru

Ponto Final: Estação Ferroviária

Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

Mais informações e trajeto completo: https://maps.app.goo.gl/1sRwPZxpnhjwphC3A 

Leia também

"A medicina que foi o desvio, eu sempre quis escrever", diz Natalia Timerman, autora confirmada na Bienal do Livro
LITERATURA

"A medicina que foi o desvio, eu sempre quis escrever", diz Natalia Timerman, autora confirmada na Bienal do Livro
Trump, Putin e Simão Bacamarte
opinião

Trump, Putin e Simão Bacamarte

Compartilhe

Tags