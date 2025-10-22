Caruaru será primeira parada da Caravana de Natal da Solar Coca-Cola
Quatro caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel saem da Estação Ferroviária de Caruaru a partir das 18h do próximo sábado (25).
Em Caruaru (PE), o Natal desembarca mais cedo. A cidade do agreste pernambucano recebe primeira ação da Caravana de Natal da Solar Coca-Cola este ano no próximo sábado (25), a partir das 18h.
Com Papai Noel e Mamãe Noel como protagonistas, o desfile integra a campanha de Natal da Solar Coca-Cola, com o tema “Pegue uma Coca-Cola e Viva o Natal”.
Ao todo, serão quatro caminhões iluminados, que seguem o trajeto da Caravana desde a Estação Ferroviária. A Caravana parte em velocidade reduzida, com paradas estratégicas. O tempo total do percurso pode variar de acordo com o trânsito e as condições locais.
No Nordeste, os caminhões iluminados que transportam o Papai Noel e a Mamãe Noel percorrerão os nove estados, passando por quase 30 cidades com apresentações ao longo de três meses em capitais, municípios do interior e regiões metropolitanas.
“Levar a magia do Natal para cada canto do país, começando por Caruaru, é um desafio emocionante. Este ano, com quatro caminhões iluminados e a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel, conseguimos transformar ruas e praças em pontos de encontro para toda a comunidade. Ver a alegria de crianças, jovens e adultos nos motiva a fazer cada parada especial e inesquecível”, afirma Natasha Castro, gerente de Marketing da Solar Coca-Cola.
Trajeto da Caravana de Natal da Solar Coca-Cola
- Partida na Estação Rodoviária, na rua Silvino Macedo.
- Rua Sen. Antônio José de Lima
- Av. Rui Barbosa
- Rua Sítio dos Moreiras
- Av. Belém do São Francisco
- Rotatória Romênia
- Retorno à Estação Ferroviária, pela rua Silva Filho
Serviço
Caravana de Natal da Solar Coca-Cola em Caruaru
Saída: a partir das 18h da Estação Ferroviária
Trajeto: Shopping Difusora, Via Parque, Feira da Coab - Av. Caruaru
Ponto Final: Estação Ferroviária
Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel
Mais informações e trajeto completo: https://maps.app.goo.gl/1sRwPZxpnhjwphC3A