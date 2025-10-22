Caruaru será primeira parada da Caravana de Natal da Solar Coca-Cola

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quatro caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel saem da Estação Ferroviária de Caruaru a partir das 18h do próximo sábado (25).

Em Caruaru (PE), o Natal desembarca mais cedo. A cidade do agreste pernambucano recebe primeira ação da Caravana de Natal da Solar Coca-Cola este ano no próximo sábado (25), a partir das 18h.

Com Papai Noel e Mamãe Noel como protagonistas, o desfile integra a campanha de Natal da Solar Coca-Cola, com o tema “Pegue uma Coca-Cola e Viva o Natal”.

Ao todo, serão quatro caminhões iluminados, que seguem o trajeto da Caravana desde a Estação Ferroviária. A Caravana parte em velocidade reduzida, com paradas estratégicas. O tempo total do percurso pode variar de acordo com o trânsito e as condições locais.

No Nordeste, os caminhões iluminados que transportam o Papai Noel e a Mamãe Noel percorrerão os nove estados, passando por quase 30 cidades com apresentações ao longo de três meses em capitais, municípios do interior e regiões metropolitanas.

“Levar a magia do Natal para cada canto do país, começando por Caruaru, é um desafio emocionante. Este ano, com quatro caminhões iluminados e a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel, conseguimos transformar ruas e praças em pontos de encontro para toda a comunidade. Ver a alegria de crianças, jovens e adultos nos motiva a fazer cada parada especial e inesquecível”, afirma Natasha Castro, gerente de Marketing da Solar Coca-Cola.

Trajeto da Caravana de Natal da Solar Coca-Cola

Partida na Estação Rodoviária, na rua Silvino Macedo.

Rua Sen. Antônio José de Lima

Av. Rui Barbosa

Rua Sítio dos Moreiras

Av. Belém do São Francisco

Rotatória Romênia

Retorno à Estação Ferroviária, pela rua Silva Filho

Serviço

Caravana de Natal da Solar Coca-Cola em Caruaru

Saída: a partir das 18h da Estação Ferroviária

Trajeto: Shopping Difusora, Via Parque, Feira da Coab - Av. Caruaru

Ponto Final: Estação Ferroviária

Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

Mais informações e trajeto completo: https://maps.app.goo.gl/1sRwPZxpnhjwphC3A