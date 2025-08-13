Trump, Putin e Simão Bacamarte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando fui morar em Natal em fins de 1948, com meus pais e irmãos, o homem mais rico do Rio Grande do Norte era o Desembargador Tomaz Salustino de Melo, Vice-Governador do governo do médico José Varela. Além de magistrado, Salustino era fazendeiro em Currais Novos, onde explorava a mina de Scheelita Brejuí. A Scheelita é um mineral de gênese metamórfica (substância natural) composto quimicamente por tungstato de cálcio (CaWO4), sendo explorada em minérios com vista à obtenção do elemento tungstênio.

Durante a Segunda Guerra, os navios mercantes brasileiros, na maioria mistos, que escalavam em Natal, eram abastecidos de Scheelita levando a preciosa mercadoria para os Estados Unidos, onde serviam de matéria-prima para fabricar combustível e armamentos. Durante o Conflito, os submarinos nazistas torpedearam 36 embarcações brasileiras ao largo de nosso litoral e no Golfo do México. Houve um caso interessante narrado pelo historiador Hélio Silva em: "1942 guerra no continente." Um paquete do Lloyd Brasileiro zarpou do Porto de Belém do Pará com destino a Nova Iorque e a cerca de 50 milhas marítimas da costa foi afundado por um submarino alemão. Quando os náufragos estavam alcançando as baleeiras, o capitão do submarino que havia emergido do fundo do mar veio à proa e perguntou ao telegrafista do vapor torpedeado que começava a submergir, seu nome, procedências, escalas e mercadorias embarcadas. O telegrafista foi dizendo: "Partimos de Santos, com café, escalamos em Salvador, pegamos cacau. No Recife, açúcar. Em Cabedelo. abacaxi. Em São Luís, borracha."

O gringo agradeceu as informações do telegrafista brasileiro rindo, em perfeita língua portuguesa: "Deixe-me refrescar sua memória. O senhor esqueceu de informar que escalou em Natal e abasteceu dois porões com Scheelita." Perplexo, o telegrafista perguntou onde ele aprendeu português tão escorreito. Gargalhando, o alemão contou que fora Capitão da Marinha Mercante germânica durante 10 anos. E sempre que aportava no Rio, ia tomar chope no Amarelinho, onde fez amizade com os cariocas. Agora, Trump está cobiçando nossos minerais. Putin e Simão Bacamarte, colegas de infortúnio sabem disso. Não devemos olvidar os 80 anos de Hiroshima e Nagasaki.

Arthur Carvalho , da Associação Brasileira de Imprensa - ABI



