Catamaran Tours realiza novas edições do passeio para a Ilha de Deus em outubro e novembro

Saídas nos dias 25 de outubro e 22 de novembro, às 10h, oferecem ao público uma imersão cultural e ambiental na Ilha de Deus, no Recife

Clique aqui e escute a matéria

A Catamaran Tours anuncia novas edições do passeio para a Ilha de Deus, com saídas marcadas para os dias 25 de outubro e 22 de novembro, sempre às 10h. Realizada em parceria com a ONG comunitária Saber Viver, a experiência conduz o público a uma imersão cultural e ambiental pela comunidade de tradição pesqueira localizada na reserva estuarina da Bacia do Pina, uma das maiores áreas de manguezal urbano do país.

Aberto ao público em geral, o passeio também é voltado a escolas e instituições de ensino, reforçando a proposta de aproximar o turismo da educação e da consciência ambiental. O roteiro inclui navegação pela Bacia do Pina, observação da paisagem natural e visita guiada com um condutor local, que apresenta a história e as transformações da comunidade, marcada por um processo de urbanização iniciado em 2007, que levou moradia digna, saneamento e melhorias estruturais.

Hoje, a Ilha de Deus é referência em turismo de base comunitária e convivência sustentável com a natureza, tendo na pesca de crustáceos – principalmente do marisco e do sururu – sua principal atividade econômica. Aspectos culturais, como o artesanato feito por artesãos da própria Ilha, também se destacam como ocupação produtiva do local.

“Queremos proporcionar ao público a chance de vivenciar como a comunidade se estabeleceu de forma harmônica com o meio ambiente, ao mesmo tempo em que superou grandes dificuldades sociais. É um passeio que une turismo, conhecimento, consciência crítica e diversão”, destaca Juliana Britto, diretora da Catamaran Tours.

A programação inclui ainda apresentação de frevo, visitação ao trabalho das marisqueiras e ao centro de artesanato da Ilha, oferecendo uma imersão completa na cultura local.

Os ingressos para o percurso, que tem duração aproximada de duas horas, já estão disponíveis e custam R$ 95 por pessoa. Crianças de 6 a 10 anos acompanhadas por um adulto pagam R$ 40, e menores de 5 anos têm entrada gratuita. As compras podem ser feitas antecipadamente no site: www.catamarantours.com.br.