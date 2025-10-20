Biafra apresenta "Novelas" no Projeto Seis e Meia com abertura de Marcos Santana no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O cantor Biafra revive clássicos de novelas brasileiras no Teatro do Parque, em Recife, com tributo a Raul Seixas de Marcos Santana. Saiba mais

O cantor e compositor Biafra é a atração da próxima edição do Projeto Seis e Meia, que acontece no dia 7 de novembro, a partir das 18h30, no Teatro do Parque. No show “Novelas”, o artista revive os temas que embalaram histórias marcantes da teledramaturgia brasileira. A apresentação integra a programação comemorativa dos 30 anos do Seis e Meia, reafirmando seu papel como uma das mais relevantes iniciativas da cena cultural nordestina.

Ao longo de mais de 40 anos de carreira, 16 álbuns lançados, 3 milhões de discos vendidos e 10 temas de novelas, Biafra conquistou seu lugar como uma das vozes mais queridas de sua geração. Suas canções foram trilhas de novelas de grande sucesso nos anos 80 e 90, como “Marron Glacê”, “Jogo da Vida”, “A Gata Comeu” e “Barriga de Aluguel”.

Em “Novelas”, Biafra convida o público a reviver essas memórias em um repertório repleto de hits como “Sonho de Ícaro”, “Leão Ferido” e “Seu Nome”, além de regravações de canções como “Aguenta Coração”, “Menina Veneno” e “Lua e Flor”.

Na abertura da noite, sobe ao palco o cantor, compositor e produtor musical Marcos Santana, com o tributo “Toca Raul”. O show apresenta os clássicos de Raul Seixas, como “Carimbador Maluco”, “Metamorfose Ambulante”, “Gita”, “Há Dez Mil Anos Atrás” e “Cowboy Fora da Lei”.

Os ingressos para a edição de novembro do Projeto Seis e Meia já estão disponíveis online via Sympla, na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) e também poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro no dia da apresentação. As entradas variam de R$ 70 a R$ 140.

