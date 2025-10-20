fechar
Jorge & Mateus celebram 20 anos de carreira com show histórico no Recife neste sábado (25)

Jorge & Mateus chegam ao Recife com turnê de 20 anos, trazendo Simone Mendes, Léo Foguete e Pedro Libe no mesmo palco. Veja mais detalhes

Por Catêrine Costa Publicado em 20/10/2025 às 21:01
Jorge e Mateus
Jorge e Mateus - Crédito: Alisson Demétrio

No próximo sábado, dia 25 de outubro, a partir das 20h, a dupla Jorge & Mateus desembarca no Recife com a tão aguardada turnê comemorativa de 20 anos de carreira. O show acontece na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco e promete ser um dos momentos mais marcantes da música sertaneja no Nordeste.

Além da dupla, o evento contará com apresentações de Simone Mendes, uma das artistas mais populares do país, e dos cantores Léo Foguete e Pedro Libe, completando a noite com grandes atrações. Os últimos ingressos estão à venda no site Q2 Ingressos.

A turnê de 20 anos de Jorge & Mateus começou em abril e já percorreu diversas capitais brasileiras, com mais de 20 apresentações confirmadas até o fim de 2025. O repertório traz uma retrospectiva da trajetória da dupla, unindo sucessos que marcaram gerações e novas canções que consolidam sua posição como um dos maiores nomes da música nacional.

Este será também um momento especial para os fãs: trata-se da última turnê antes da pausa na carreira da dupla, anunciada recentemente. Em Recife, a expectativa é de casa cheia para celebrar duas décadas de história musical com um espetáculo grandioso, recheado de emoção e muitos hits.

 

