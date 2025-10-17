Recife recebe show Besame Mucho com boleros, salsas e mais
Noite de romantismo latino no Recife!
O Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, recebe o show romântico "Besame Mucho", nesta sexta-feira (17/10), às 20h.
O público poderá conferir repertório de boleros, tangos, baladas e salsas em espanho na voz de Armando Fuentes, cantor venezuelano radicado no Recife.
"Sempre é motivo de alegria estar em Recife, por causa de sua diversidade musical. O público daqui é sensacional. Será uma linda noite para cantar e dançar. Obrigado a todas e todos", afirma o artista.
O Manhattan Café Theatro está localizado na Rua Francisco da Cunha, 881, em Boa Viagem. Os ingressos partem de R$80,00 por pessoa
SERVICO:
Quando: 17 de outubro, às 20h
Onde: No Manhattan Café & Teatro, na R. Francisco da Cunha, 881 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-041
Valor: R$80,00 por pessoa, pix
Rua Francisco da Cunha, número 881, bairro Boa Viagem,
Pix 8198888-4818 E.N. SANTOS BAR
Reservas: (81) 9 8888-4818 | 3325-3372