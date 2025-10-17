fechar
Agenda | Notícia

Recife recebe show Besame Mucho com boleros, salsas e mais

show romântico "Besame Mucho" show romântico "Besame Mucho" show romântico "Besame Mucho" show romântico "Besame Mucho" show romântico "Besame M

Por Thallys Menezes Publicado em 17/10/2025 às 11:49
Cantor Armando Fuentes
Cantor Armando Fuentes - Jhonny Silva

Clique aqui e escute a matéria

Noite de romantismo latino no Recife!

O Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, recebe o show romântico "Besame Mucho", nesta sexta-feira (17/10), às 20h.

O público poderá conferir repertório de boleros, tangos, baladas e salsas em espanho na voz de Armando Fuentes, cantor venezuelano radicado no Recife.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Manhattan Cafe Theatro (@manhattancafetheatro)


"Sempre é motivo de alegria estar em Recife, por causa de sua diversidade musical. O público daqui é sensacional. Será uma linda noite para cantar e dançar. Obrigado a todas e todos", afirma o artista.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Manhattan Café Theatro está localizado na Rua Francisco da Cunha, 881, em Boa Viagem. Os ingressos partem de R$80,00 por pessoa

SERVICO:

Quando: 17 de outubro, às 20h

Onde: No Manhattan Café & Teatro, na R. Francisco da Cunha, 881 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-041

Valor: R$80,00 por pessoa, pix

Rua Francisco da Cunha, número 881, bairro Boa Viagem,

Pix 8198888-4818 E.N. SANTOS BAR

Reservas: (81) 9 8888-4818 | 3325-3372

Leia também

Limão com Mel estreia turnê internacional nos EUA em celebração aos 30 anos de carreira
Celebridades

Limão com Mel estreia turnê internacional nos EUA em celebração aos 30 anos de carreira
StartSe AI Festival estreia nesta quarta (15) com foco em práticas de inteligência artificial
Agenda

StartSe AI Festival estreia nesta quarta (15) com foco em práticas de inteligência artificial

Compartilhe

Tags