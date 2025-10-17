fechar
Limão com Mel estreia turnê internacional nos EUA em celebração aos 30 anos de carreira

Banda pernambucana desembarca nos Estados Unidos com shows em quatro cidades e repertório que mistura clássicos e novidades do forró romântico

Por Bianca Tavares Publicado em 17/10/2025 às 11:14
Imagem da banda Limão com Mel
Imagem da banda Limão com Mel - Cícero Eryck

A banda Limão com Mel inicia sua primeira turnê internacional nos Estados Unidos, marcando uma etapa histórica para o grupo.

O evento acontece entre os dias 23 e 26 de outubro, com shows em Pompano Beach, Philadelphia, Framingham e Orlando.

O espetáculo faz parte da turnê “Playlist”, que já percorreu diversas cidades brasileiras com grande público, além de render a gravação do DVD, de mesmo nome, no Recife (PE).

A apresentação reúne os principais sucessos que consagraram a banda, além de canções novas que reforçam a pegada romântica do grupo, mantendo a essência que conquistou fãs ao longo das últimas três décadas.

Em entrevista, o vocalista Edson Lima celebrou a oportunidade. “Esse é um momento muito especial para todos nós. É a realização de um sonho que vem sendo construído ao longo de 30 anos, com muito amor, dedicação e o carinho do público”, afirmou.

Para a banda, essa viagem representa mais do que shows: é um reconhecimento de anos de trabalho e dedicação à música e ao público que a acompanha.

Confira as datas completas:

  • 23/10 - Pompano Beach
  • 24/10 - Philadelphia
  • 25/10 - Framingham
  • 26/10 - Orlando

