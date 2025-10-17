Limão com Mel estreia turnê internacional nos EUA em celebração aos 30 anos de carreira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Banda pernambucana desembarca nos Estados Unidos com shows em quatro cidades e repertório que mistura clássicos e novidades do forró romântico

A banda Limão com Mel inicia sua primeira turnê internacional nos Estados Unidos, marcando uma etapa histórica para o grupo.

O evento acontece entre os dias 23 e 26 de outubro, com shows em Pompano Beach, Philadelphia, Framingham e Orlando.

O espetáculo faz parte da turnê “Playlist”, que já percorreu diversas cidades brasileiras com grande público, além de render a gravação do DVD, de mesmo nome, no Recife (PE).

A apresentação reúne os principais sucessos que consagraram a banda, além de canções novas que reforçam a pegada romântica do grupo, mantendo a essência que conquistou fãs ao longo das últimas três décadas.

Em entrevista, o vocalista Edson Lima celebrou a oportunidade. “Esse é um momento muito especial para todos nós. É a realização de um sonho que vem sendo construído ao longo de 30 anos, com muito amor, dedicação e o carinho do público”, afirmou.

Para a banda, essa viagem representa mais do que shows: é um reconhecimento de anos de trabalho e dedicação à música e ao público que a acompanha.



Confira as datas completas: