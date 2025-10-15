Nos 80 anos de Raul Seixas, Musical celebra o Maluco Beleza em única sessão no Recife
Premiado pela interpretação, Bruce Gomlevsky dá vida ao artista em "Raul Seixas, o Musical", no dia 1º de novembro, no Teatro RioMar.
Clique aqui e escute a matéria
A metamorfose ambulante de Raul Seixas, que assinalou para sempre a música brasileira, sobe aos palcos e chega pela primeira vez ao Recife no ano em que o Pai do Rock Nacional faria 80 anos. “Raul Seixas, o Musical”, já assistido por mais de 30 mil pessoas, realiza única sessão no Teatro RioMar, dia 1º de novembro, convidando a um mergulho na essência de um dos nossos mais autênticos artistas.
Ator premiado interpreta Raul Seixas em única apresentação no Recife
Quem dá vida ao Maluco Beleza é o ator Bruce Gomlevsky, vencedor do Prêmio FITA 2024 de Melhor Ator e indicado ao Prêmio APTR 2025 pelo papel. Após 15 anos interpretando Renato Russo nos palcos, ele se dedica desde 2024 à obra de seu maior ídolo.
Ver essa foto no Instagram
Com roteiro baseado em manuscritos originais do cantor cedidos pela família, a dramaturgia assinada por Leonardo da Selva traz um olhar único e pessoal sobre o gênio do rock brasileiro, que cravou sua marca na história com composições inesquecíveis. Como definiu Pedro Bial, "um espetáculo que nos deixa inspirados para encarar o Brasil."
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O enredo se desenrola durante uma noite insone, quando Raul revisita sua história, compõe, reflete sobre sua arte e questiona os rumos do Brasil. Num tom confessional e intenso, o espectador é conduzido pelos bastidores da mente inquieta de Raul sobre liberdade, arte e sociedade por meio de 21 canções, como os clássicos “Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás”, ”Maluco Beleza”,” Tente Outra Vez” e “Gita”.
Em um contexto social ainda marcado por polarizações, o espetáculo resgata a essência da "Sociedade Alternativa" de Raul Seixas, onde liberdade e autenticidade são valores fundamentais.
Os ingressos estão à venda no site uhuu.com e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h).
Preços
Plateia especial: R$ 200 e R$ 100 (meia)
Plateia alta: R$ 180 e R$ 90 (meia)
Balcão: R$ 150 e R$ 75 (meia)
Serviço
“Raul Seixas, o Musical”
Dia 1º de novembro de 2025 (sábado), às 21h
Teatro RioMar: RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina
Informações: www.teatroriomarrecife.com.br
Duração: 70 minutos
Classificação: 12 anos