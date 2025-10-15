Final de Vale Tudo no Recife: 3 locais que vão exibir o último capítulo ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Vale Tudo" chega ao fim nesta sexta (17) e os recifenses podem acompanhar o último capítulo em grupo em eventos especiais; saiba tudo.

Clique aqui e escute a matéria

Afinal, quem matou Odete Roitman em "Vale Tudo"?

A pergunta que está movimentando o público e as redes sociais será respondida nesta sexta-feira (17/10), no último capítulo do remake.

No embalo do sucesso da novela, o Recife ganha locais com exibição ao vivo

3 lugares para assistir final de Vale Tudo com os amigos

1. Parque Apipucos, em Casa Forte

A Globo fará sua própria exibição gratuita do desfecho da novela das nove no Parque Apipucos, localizado ao lado do açude do bairro de mesmo nome, na zona norte recifense.

A exibição em telão contará também com música, uma feira gastronômica e pipoca para os espectadores.



Horário: A partir de 18h

Endereço: Praça Apipucos, S/N - Apipucos (ao lado do açude de Apipucos)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Globo Pernambuco (@globopernambuco)





2. Pajubar

Entretenimento televisivo e também musical! Localizado ao lado da tradicional boate Club Metrópole, o Pajubar exibe ao vivo em um telão o desfecho de "Vale Tudo".

Além disso, a programação contará com sucessos das décadas de 80, 90 e 2000 na pista de dança. Reservas podem ser feitas pelo número (81) 99828-1640.



Horário: o bar funciona das 18h às 2h.

Endereço: Av. Manoel Borba, 693, Boa Vista (ao lado do Club Metrópole)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Club Metrópole (@clubmetropole)





3. Casa Bacurau

Point da juventude recifense, a Casa Bacurau exibe o último capítulo ao vivo. O estabelecimento chamou atenção recentemente ao exibir a final do reality show Drag Race Brasil, e volta a convidar a todos para um momento que promete parar a cidade.

Os ingressos custam R$20 e podem ser adquiridos aqui. No mesmo dia, a casa entra no ritmo do brega funk com o Baile do Marley.

Horário: 20h às 22h30

Endereço: Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro (na rua da TV Globo)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Casa Bacurau (@casabacurau)



