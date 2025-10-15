Final de Vale Tudo no Recife: 3 locais que vão exibir o último capítulo ao vivo
"Vale Tudo" chega ao fim nesta sexta (17) e os recifenses podem acompanhar o último capítulo em grupo em eventos especiais; saiba tudo.
Afinal, quem matou Odete Roitman em "Vale Tudo"?
A pergunta que está movimentando o público e as redes sociais será respondida nesta sexta-feira (17/10), no último capítulo do remake.
No embalo do sucesso da novela, o Recife ganha locais com exibição ao vivo
3 lugares para assistir final de Vale Tudo com os amigos
1. Parque Apipucos, em Casa Forte
A Globo fará sua própria exibição gratuita do desfecho da novela das nove no Parque Apipucos, localizado ao lado do açude do bairro de mesmo nome, na zona norte recifense.
A exibição em telão contará também com música, uma feira gastronômica e pipoca para os espectadores.
Horário: A partir de 18h
Endereço: Praça Apipucos, S/N - Apipucos (ao lado do açude de Apipucos)
2. Pajubar
Entretenimento televisivo e também musical! Localizado ao lado da tradicional boate Club Metrópole, o Pajubar exibe ao vivo em um telão o desfecho de "Vale Tudo".
Além disso, a programação contará com sucessos das décadas de 80, 90 e 2000 na pista de dança. Reservas podem ser feitas pelo número (81) 99828-1640.
Horário: o bar funciona das 18h às 2h.
Endereço: Av. Manoel Borba, 693, Boa Vista (ao lado do Club Metrópole)
3. Casa Bacurau
Point da juventude recifense, a Casa Bacurau exibe o último capítulo ao vivo. O estabelecimento chamou atenção recentemente ao exibir a final do reality show Drag Race Brasil, e volta a convidar a todos para um momento que promete parar a cidade.
Os ingressos custam R$20 e podem ser adquiridos aqui. No mesmo dia, a casa entra no ritmo do brega funk com o Baile do Marley.
Horário: 20h às 22h30
Endereço: Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro (na rua da TV Globo)
